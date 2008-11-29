Особливості та переваги онлайн позик

У багатьох людей сьогодні виникають фінансові труднощі. Зазвичай, кожен намагається формувати сімейний бюджет і планувати витрати по своїй кишені. Вибирати новий одяг, продукти, дозвілля з доступних засобів.

При цьому іноді нас підстерігають труднощі, впоратися з якими можна лише шляхом залучення додаткових грошей. Не всі вміють так раціонально розпорядитися своїми доходами, щоб ще й щось залишилося відкласти. Ось тоді нам і доводиться шукати, де ж дістати терміново гроші в борг.

Онлайн позика – це інноваційне рішення фінансових проблем, що дозволяє отримати гроші, навіть не виходячи з дому. Онлайн позику грошей на карту не вимагає присутності позичальника в банку, величезного переліку документів, поруки та застави. Таким чином, економиться значна частина часу. Враховуючи широкі можливості сучасних смартфонів, оформити заявку на отримання мікропозики можна з будь-якого місця, де є інтернет. Гроші за заявкою прийдуть на карту практично миттєво. Це дійсно дуже зручно, особливо в тих ситуаціях, коли ви потребуєте екстреної фінансової допомоги.

Етапи одержання позики онлайн

Для початку слід зайти на сайт мікрофінансової організації, яку можна обрати на http://zajmonline.com.ua для співпраці. Пам'ятайте, що позику з переводом на банківську карту слід оформляти тільки після того, як ви переконалися в наявності відповідної ліцензії в організації, що надає фінансові послуги. Зазвичай ознайомитися з усіма дозвільними документами та умовами надання послуг можна на сайті кредитної установи.

Визначтеся з сумою, яка вам необхідна. Вона може знаходитися в межах 2-10 тисяч гривень. Постарайтеся вказати максимально точну суму. Пам'ятайте про те, що виходячи з суми позики, формується платіж за користування кредитом, тому замовляйте гроші в тому розмірі, який вам потрібен, ні копійкою більше.

Визначте термін, під час якого будуть використовуватися позикові кошти. Це може бути всього 1-3 дні або цілий місяць. Для зручності користувачів зазвичай є можливість вибирати термін з інтервалом в 1 день.

Заповніть невеличку анкету, в ній необхідно вказати персональні дані (ПІБ та дату народження), паспортну інформацію, назву міста.

Підтвердіть номер мобільного телефону шляхом введення перевірочного коду, який прийшов у вигляді смс повідомлення.

При позитивному рішенні гроші прийдуть на вашу карту протягом декількох хвилин. Якщо у вас немає карти, ви можете отримати позику готівкою у відділенні кредитної установи або найблищого відділення банку.

Незважаючи на доступність такої позики, при певних обставинах компанії можуть відповісти відмовою на звернення потенційного позичальника. Така проблема також стосується і термінової позики.

Так виглядають основні причини відмови в наданні позики онлайн:

Помилки при заповненні заявки. Небажання вказувати свій діючий телефонний номер або адресу електронної пошти, неправильне написання ім'я або прізвища — це найбільш розповсюджені причини, по яким позичальникам відмовляють в оформленні позики. Невідповідність наданих даних не дозволяє компаніям провести коректну ідентифікацію майбутнього клієнта.

Наявність заборгованості по комунальних платежах. Якщо ви нерегулярно платите за газ, світло, воду та інші комунальні послуги, то це робить вас для кредиторів складним клієнтом. Інше питання полягає в тому, чи зможуть працівники компанії максимально швидко перевірити ваш профіль на факт наявності заборгованостей.

Відкриті позики, які ви не поспішайте погашати. Сьогодні багато банків і мікрокредитні організації пропонують послуги рефінансування, однак наявність непогашених боргів може насторожити кредитора. Краще всього, якщо на момент звернення в компанію для оформлення позики у вас не буде заборгованості за іншими кредитами.