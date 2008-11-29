В Україні стало в два рази більше бідних

Як відзначають в інституті демографії, в 2014-му українців, які витрачають менше фактичного прожиткового мінімуму, було 28,6%, а в 2015-му таких людей стало 58%. Про це пише газета "Сегодня".

"Фактично рівень бідності зріс в два рази. Різке дворазове зростання масштабів за один рік - серйозна цифра. І другий момент - коли більше 50% населення живуть за межею бідності, це вже небезпечно для суспільства. Але тенденція 2016- го показує, що пішов відкат назад. Це був вибух, який вже позаду ", - розповідає завідуюча відділом досліджень рівня життя інституту демографічних досліджень НАУ Людмила Черенько.

За словами головного демографа країни Елли Лібанової, доходи ледь забезпечують потреби в їжі 51% населення, бідними себе вважають 76% українців, доходи нижче офіційно встановленого прожиткового мінімуму мають 6% населення, нижче т.зв. розрахункового прожиткового мінімуму (його розраховує Міністерство соціальної політики) - 52%.

"На відміну від розвинених країн, в Україні поширена бідність серед працюючих, причому не тільки серед некваліфікованих або працюють неповний робочий день, а серед лікарів, вчителів, науковців. Тобто бідність характерна для працюючих людей з високим рівнем освіти", - відзначає експерт.

Згідно з дослідженням американської соціологічної компанії Nielsen у другому кварталі 2016 роки кількість українців, які заявляють про те, що у них не залишається грошей після покупки товарів першої необхідності, скоротилося з 32 до 25%. "Вільні" гроші найчастіше витрачають на одяг, заощадження і відпустку. У той же час у другому кварталі збільшилася кількість українців, які економлять на газі й електриці і не збираються оновлювати свої гаджети.