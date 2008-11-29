Україна вічливо відмовилася від пропозиції Китаю

Уряд України не планує починати переговори про створення зони вільної торгівлі з Китаєм. Про це заявила заступник міністра економіки Наталія Микольська на форумі "Український шовковий шлях" в Києві.

"Китайський ринок однозначно є одним з пріоритетних для України. Зараз пріоритет для нас - створення стратегії підтримки експорту, яка повинна стати дороговказом, як саме ми будемо проводити лібералізацію торгівлі з різними країнами", - зазначила вона.

На базі цієї стратегії будуть визначені принципи, на підставі яких буде вестися діалог з нашими стратегічними партнерами по створенню зон вільної торгівлі, уточнила Н.Микольська.

Раніше посол КНР Ду Вей заявив, що Китай ініціює створення зони вільної торгівлі з Україною і сподівається на активізацію вивчення цього питання з української сторони. Віце-президент Китайської міжнародної торгової палати Люй Цзяньчжун повідомив, що Китай зацікавлений у розміщенні свого виробництва на базі українських індустріальних парків і вже надав українській стороні відповідний план співробітництва.