Ігрова консоль Xbox One обходить з продажу Sony PS4 № 19 (638) 7 - 15 листопада 2016 року Аналітична компанія GfK повідомила, що в жовтні у Великобританії Xbox One обійшла з продажу PS4 на 25 тисяч одиниць. Це істотно більший відрив у порівнянні з вересневими показниками, коли різниця становила лише 1500 консолей. Всього в жовтні було продано 99 496 одиниць Xbox One, що склало 56 % ринку консолей в Британії. В той же час Sony вдалося реалізувати лише 74 630 консолей PS4, зайнявши 42 % ринку, а Nintendo довелося задовольнитися третім місцем з 3550 проданими Wii U і 2 % ринку. Директор з маркетингу Microsoft Xbox Харві Голок (Harvey Eagle) з цієї нагоди з гордістю написав: «Згідно з даними GfK Entertainment, завдяки нашим шанувальникам, Xbox One стала найбільш продаваною консоллю в жовтні на ринку Великобританії — вже другий місяць поспіль. Приємно бачити такий ентузіазм по відношенню до нових пропозицій консолі Xbox One S в комплекті з іграми FIFA 17, Gears of War 4, Battlefield 1 і тепер — вперше — Minecraft. Всі вони доступні для покупки». До консолі додатково можна купити ігри для Xbox One, а деякі зі зниженою ціною. Microsoft дійсно виконала відмінну роботу з Xbox One S: завдяки цьому і поряд з виходом ексклюзивних ігор на зразок Gears of War 4 або Forza Horizon 3 компанія в останні місяці домоглася лідерства в деяких країнах (перш за все, на домашньому американському ринку). Проте відставання Sony може бути обумовлено тим, що потенційні покупці чекали запуску PS4 Pro, яка здатна запропонувати в 2 з гаком рази зрослу міць і можливість запуску ігор у 4K (хоча і з застереженнями). Допомагають і постійні промо-акції Microsoft, коли Xbox One продається зі значними знижками в комплекті з іграми або пристроями на зразок Surface Pro 4 або Surface Book. А з виходом в березні наступного року консолі Switch буде дуже цікаво поглянути на зміни в розстановці сил на ключових ринках ігрових консолей — Nintendo в перший час напевно вдасться обійти одного або навіть обох поточних лідерів ринку. Коли ігрова приставка Xbox One тільки надійшла в продаж, багато журналістів називали її відносно слабкою, оскільки вона не могла похвалитися підтримкою повноцінного Full HD в іграх. Крім того, ПО продукту Microsoft відчутно поступалося по ігровим можливостям такого в PS4, тому японська консоль продавалася відчутно краще своєї головної конкурентки. З тих часів минуло вже кілька років і ситуація кардинально змінилася. Як повідомляють звіти аналітичної компанії NPD Group, ігрова приставка Xbox One вже четвертий місяць поспіль продається в США краще, ніж PlayStation 4. Також повідомляється, що американська ігрова консоль вкрай швидко набирає популярність в Австралії. Експерти вважають, що зростання популярності ігрової приставки Xbox One пов'язаний зі зниженням вартості на найпершу «товсту» модифікацію, а також початком продажів компактної моделі Xbox One S. Ще одним важливим фактором, що збільшив продажі приставки, став запуск популярний відеоігри Gears of War 4. Якщо так піде і далі, то вже зовсім скоро Microsoft серйозно потіснить позиції Sony. Інші статті номеру В Україні стало в два рази більше бідних

Влада знайшла спосіб здерти з народу більше грошей за комуналку

В Україні знову подорожчали горілка, вино і коньяк

Гройсман пошкодував боржників ЖКГ

Створено новий оператор ГТС

МВФ може не дати Україні транш