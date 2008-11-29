|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
6 советов как улучшить английское произношение
Потребность современного человека в обширной коммуникабельности диктует необходимость овладевать иностранными языками и посещать курсы английского в Киеве. Именно он признан во многих странах как язык международного общения.
Но как ни удивительно, даже с высокой теоретической подготовкой на практике не всегда удается нормально изъясняться на английском с носителями языка. Причина - в некорректном произношении. Однако это не должно стать поводом для преткновения, и тем более - для разочарования. Несколько практических советов помогут наладить отчетливое произношение, даже без примеси акцента.
1 совет - выбор варианта английского
Этим международным языком одинаково успешно люди пользуются не только на его родине, но и в Америке, Австралии, Канаде и странах среднеатлантического региона. Там английский считается родным языком для большинства коренного населения. Но произношение в каждом государстве сильно отличается от классического варианта в Британии.
Поэтому крайне желательно определиться, в каких именно обстоятельствах чаще придется пользоваться английским, и в соответствии с этим выбором избрать программу обучения. В большинстве случае даже курсы английского для детей готовы предложить два варианта - британских и американский английский, так как они более всего актуальны.
2 совет - корректная артикуляция
Чтобы произношение было правильным, следует следить за артикуляцией - положением органов речи во время разговора. Как добиться большей эффективности, должны подсказать опытные преподаватели во время обучения.
3 совет - контролировать ударение
Одно из отличий английского языка в том, что его носитель скорее сможет понять неправильно употребляемую транскрипцию, нежели неверно поставленное ударение.
Обучаясь на курсах, не нужно стесняться просить преподавателя проконтролировать произношение сложных слов с правильным ударением в нужном месте.
4 совет - овладеть транскрипцией
Характерная особенность английской грамматики - объединение двух согласных или гласных в один звук. Некорректное владение знаниями этих правил может полностью исказить не только качество произношения, но смысл произнесенной фразы.
5 совет - чтение вслух
Во время индивидуального изучения чаще приходится читать самостоятельно, про себя. Однако мысленное и фактическое произношение будут сильно отличаться, так как в первом случае не задействован речевой аппарат и не прививаются соответствующие навыки произношения правильных звуков.
6 совет - использование скороговорок
Это один из самых эффективных методов освоения любого иностранного языка. Скороговорки позволяют развить отличную дикцию, четкость звуков, нужную артикуляцию и другие основы произношения.
Главный совет
Все перечисленные методы будут эффективными, если обратиться за помощью в изучении на курсы английского на Позняках в Edelweiss-Lessons. Опытные преподаватели, полноценная и эффективная методическая
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com