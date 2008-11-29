Як правильно користуватися кондиціонером в автомобілі

Хоча, їзда з включеним кондиціонером або клімат-контролем впливає на паливний «апетит» автомобіля, який багато в чому можна порівняти з підвищеною витратою двигуна машини, у якої під час руху відкриті всі вікна. Але у кондиційованого автомобіля є свої незаперечні переваги – той же кліматичний комфорт в салоні. Правда, створити цей самий комфорт потрібно з розумом, адже неправильне користування кліматичною системою може призвести до її поломки, так і до проблем зі здоров'ям у пасажирів авто. Сьогодні ми дамо кілька порад, як правильно користуватися кондиціонером в автомобілі.

Автомобільний кондиціонер рекомендується включати не рідше одного - двох разів в місяць, так як при більш рідкісних включеннях може порушитися герметичність в місцях з'єднання шлангів кондиціонера. Забороняється куріння при включеному кондиціонері, так як дим, всмоктується системою та може порушити роботу випарника. Рекомендується один раз в рік проводити технічне обслуговування елементів кондиціонера. Тільки в цьому випадку гарантується його правильне функціонування. Перед закінченням поїздки за 10 хвилин вимкніть кондиціонер і увімкніть піч, продуйте обов'язково гарячим повітрям всю вентиляційну систему, тим самим ви просушите її і це не дозволить утворитися конденсату у вентиляції і завестися цвілі, яка буде давати неприємний запах при наступних включеннях.

Не варто направляти струмінь охолодженого повітря в обличчя або на пасажирів. Це ще одна поширена помилка, що часто приводить до простудних захворювань. Як правило, немає необхідності включати кондиціонер на повну потужність (за винятком ситуацій, коли потрібно швидко охолодити гарячий після довгого стояння на сонці салон), тому що навіть на слабкому режимі він здатний підтримувати комфортну температуру в салоні.

Не встановлюйте кондиціонер на максимальну потужність. Це простий шлях до застуди і скорочення терміну служби компресора.

Під час їзди з включеним кондиціонером потрібно закрити вікна і люк на даху.

Якщо система, у вашому автомобілі, передбачає одночасне включення кондиціонера і пічки, то знайте, що їх корисно іноді включати разом. Так як кондиціонер сушить повітря в салоні автомобіля, і запотівання лобового і бічних стекол зменшиться.

Щоб дізнатися рівень холодоагенту в кондиціонері, перевірте ресивер перед радіатором машини, там повинно бути вічко. Якщо там є бульбашки, значить, холодоагенту залишилося ще добрих 70-80%. Якщо ж там піна, то його там менше половини, і прийшла пора заправити кондиціонер. Однак не всі автомобілі обладнані таким отвором. Також прислухайтеся до системи. Якщо при включенні кондиціонера чути клацаючі звуки в компресорі, значить, пора його заправити.

Корозія – найстрашніше для автомобіліста слово. Не обійшла вона стороною і систему автомобільного кондиціонера. Особливо дістається від неї металевим трубкам, радіатора і компресора. Тому, уважно оглядайте все на предмет іржі.

За станом кондиціонера треба стежити так само, як за станом всього автомобіля. Насамперед потрібно вчасно міняти фільтри. Мікроби, а також пил і бруд, що скупчуються усередині, вкрай небезпечні для здоров'я.

Не забувайте регулярно виконувати технічне обслуговування автомобіля, яке включає заміну фільтра салону. Хоча б один раз у рік необхідно застосовувати антибактеріальні засоби для очищення системи кондиціонування повітря.

Також періодично потрібно міняти холодоагент в системі. Робити це найкраще на спеціалізованих сервісах з ремонту автокондиціонерів в Києві, купуючи лише оригінальні деталі до авто.