Гройсман пошкодував боржників ЖКГ

Кабінет міністрів України заборонив стягнення заборгованості за послуги ЖКГ з отримують субсидію громадян. Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні КМУ, повідомив прем'єр Володимир Гройсман.

"Якщо норми інші - громадяни не повинні за це платити, і ніяких рахунків громадянам за це не треба виставляти", - сказав він.

Раніше генеральний директор столичного комунального концерну "Центр комунального сервісу" Катерина Саркісова повідомила, що перевищення боргу за ЖКГ більш ніж в 10 мінімальних зарплат дає право будь-якому підприємству ЖКГ звертатися до суду з позовом про погашення боргу шляхом продажу нерухомості боржника.

Вона уточнила, що зараз це сума понад 14 500 грн. Як повідомлялося, в Луцьку міська влада продала квартиру боржників за послуги ЖКГ, що не оплачували їх кілька років. У зв'язку з різким підвищенням тарифів ЖКГ борг в 14,5 тис. Грн. тепер можна буде накопичити всього за кілька місяців.