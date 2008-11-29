Монастир в Грузії увійшов у список найкрасивіших місць планети

Одне з найкрасивіших місць планети перебуває в Грузії. Цю інформацію опублікував журнал National Geographic. Висічений у скелі монастир Давид-Гареджі простягається на 25 км вздовж схилів Гареджийського кряжу. Головним монастирським комплексом вважається лавра святого Давида, названа на честь свого засновника У Грузії цей скельний комплекс вважається таким же священним, як і святі місця Єрусалима. В деяких келіях донині живуть ченці, молитовні пісні яких можна іноді почути. Побачені пейзажі з висоти цього монастирського комплексу захоплюють дух і дивують навіть найдосвідченіших туристів. Навколишня природа і безліч скельних келій привернули увагу відомого журналу і увійшли в список найкрасивіших місць планети, поряд з Кенією, Намібією, Новою Зеландією, Філіппінами і багатьма іншими.

Если вы решили посетить этот монастырь и другие исторические комплексы, которыми богата Грузия следует взять машину на прокат. Удобной для путешествия будет аренда авто в Батуми, что позволит исколесить всю страну.

Монастир Давид Гареджі був заснований одним із святих отців, які принесли в Грузію монашество – святим Давидом Гареджийським. Спочатку він прийшов в Тбілісі і деякий час жив на горі Мтацмінда, час від часу спускаючись в місто для проповідей. Після наклепу на нього, покинув місто, але залишив його жителям джерело, вода якого допомагала від безпліддя. Віддалившись в пустельну місцевість, святий Давид зі своїм учнем зробили перші келії в невеликих печерах. З часом до них почали приєднуватися послідовники і поступово маленька обитель перетворилася в монастир Давид Гареджі. Вважається, що три відвідування монастиря Давид Гареджі прирівнюються до одного паломництва в Святу Землю. Це з-за того, що незадовго до своєї смерті святий Давид відправився в Єрусалим – але, по прибутті вирішив, що не гідний ходити по землі, де ступав Ісус. І, піднявши з молитвою із землі три камені, подався назад. Тодішній Патріарх Єрусалиму, вирішивши, що Давид забрав з собою всю благодать Гробу Господнього, послав йому вслід гінця з проханням повернути два камені з трьох. Третій же довгий час зберігався в монастирі Давид Гареджі, а нещодавно був перевезений в собор Самеба в Тбілісі.

В наші дні комплекс налічує близько 20 монастирів (точно сказати складно, так як деякі монастирі зливаються один з одним або знаходяться в напівзруйнованому стані), розташованих на гірському хребті, що розділяє Грузію і Азербайджан. На його вершині проходить державний кордон, який охороняється прикордонниками. Хоча останні не виявляють ніякого інтересу до туристів, суперечка за цю місцевість між двома країнами триває весь час їх незалежності: грузини хотіли б мати монастир Давид Гареджі повністю на своїй території, а азербайджанці відмовляються поступитися з побоювання втратити важливу висоту на кордоні – з вершини хребта навіть неозброєним оком проглядається значна частина території Азербайджану:

Добратися до місця можна тільки на своїй машині, автобуси і маршрутки туди не ходять. У поїздку до монастиря Давид Гареджі бажано вирушати на позашляховику – останні 10 км дороги дуже посередньої якості.

Воду та їжу має сенс взяти з собою, на місці купити ніде. Також при сходженні на вершину гірського хребта дуже знадобиться хоча б середня фізична форма, відповідне взуття і альпеншток (або просто гарна міцна палиця — на місці її знайти проблематично, лісів там немає), лізти вгору по стежці доведеться близько кілометра. На самій вершині хребта нічого цікавого немає — якщо не вважати захоплюючих дух пейзажів, особливо з азербайджанської сторони. Основна визначна пам'ятка хребта — стежка, по якій проходить державний кордон.

Основний монастир Давид Гареджі розташований біля підніжжя хребта з грузинської сторони.

Ще два монастиря розташовані в скелі на азербайджанській стороні.

Дуже небажано лазити по темних і сирих печерах в травні-червні: досить великий ризик нарватися на гюрзу.

Від Тбілісі — близько 90 км, спочатку треба доїхати до містечка Сагареджо по дорозі S5. В Сагареджо поворот праворуч за вказівником на монастир Давид Гареджі і далі дорога петляє по степу між пагорбів повз солоного озера Коптадзе і напівзабутих селищ. Недалеко від села буде Т-подібне перехрестя, на ньому треба повернути ліворуч і проїхати ще близько 5 км до монастиря (загальний кілометраж від Сагареджо до монастиря Давид Гареджі – 48 км). Як варіант, можна на маршрутці доїхати до Сагареджо, а вже звідти взяти таксі до Давид Гареджі – вийде набагато дешевше, ніж таксі з Тбілісі.

Координати для GPS навігатора монастиря Давид Гареджі: N41°26.848; E45°22.603.