Трамп і Клінтон виявилися найпопулярнішими кандидатами в історії США

Лідери президентських перегонів на виборах в США Хілларі Клінтон і Дональд Трамп виявилися найпопулярнішими кандидатами в історії. Відповідні результати дослідження наводить центр Gallup.

Згідно представленої Gallup шкалі переваг Д.Трамп не подобається 61% опитаних, а Х.Клінтон - 52%.

Крім того, Gallup відзначає, що протягом останніх 60 років не було такого, щоб в США відразу у двох кандидатів в президенти був настільки низький рівень популярності.

Найпопулярнішими були Дуайт Ейзенхауер, Ліндон Джонсон і Джон Кеннеді.

Нагадаємо, результати виборів в США стануть відомі вранці 9 листопада.