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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Трамп і Клінтон виявилися найпопулярнішими кандидатами в історії США
Лідери президентських перегонів на виборах в США Хілларі Клінтон і Дональд Трамп виявилися найпопулярнішими кандидатами в історії. Відповідні результати дослідження наводить центр Gallup.
Згідно представленої Gallup шкалі переваг Д.Трамп не подобається 61% опитаних, а Х.Клінтон - 52%.
Крім того, Gallup відзначає, що протягом останніх 60 років не було такого, щоб в США відразу у двох кандидатів в президенти був настільки низький рівень популярності.
Найпопулярнішими були Дуайт Ейзенхауер, Ліндон Джонсон і Джон Кеннеді.
Нагадаємо, результати виборів в США стануть відомі вранці 9 листопада.
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