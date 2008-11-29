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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Самые популярные мифы о наручных часах
С каждой новой технологией, которая применяется к производству наручных хронометров, появляется один или даже несколько мифов. Они могут предназначаться для повышения продаж или, наоборот – в попытках «задавить» конкурента. Но, несмотря на это, сказки продолжают распространяться по миру, вводя в заблуждение многих пользователей. Какие же существуют мифы и почему они появились?
А сказочники все рассказывают
Верить в красивые истории и выдавать желаемое за действительное – это нормальное явление в человеческом мире. Именно поэтому так легко можно преподнести новость об изобретении современных технологий, параллельно указывая на их чудесные свойства или возможности. Можно привести пример нескольких наиболее распространенных мифов, которые разгуливали и даже продолжают встречаться в повседневной жизни:
Это три наиболее популярных мифа, которые можно встретить не только в истории, но и в современной жизни. В ряду таких «сказок» порой появляются истории о том, что швейцарские часы имеют пожизненную гарантию, никогда не требуют ремонта и могут быть выполненные из чистого золота.
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