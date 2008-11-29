Самые популярные мифы о наручных часах

С каждой новой технологией, которая применяется к производству наручных хронометров, появляется один или даже несколько мифов. Они могут предназначаться для повышения продаж или, наоборот – в попытках «задавить» конкурента. Но, несмотря на это, сказки продолжают распространяться по миру, вводя в заблуждение многих пользователей. Какие же существуют мифы и почему они появились?

А сказочники все рассказывают

Верить в красивые истории и выдавать желаемое за действительное – это нормальное явление в человеческом мире. Именно поэтому так легко можно преподнести новость об изобретении современных технологий, параллельно указывая на их чудесные свойства или возможности. Можно привести пример нескольких наиболее распространенных мифов, которые разгуливали и даже продолжают встречаться в повседневной жизни:

Небьющееся стекло. Этот миф появился во времена существования Советского Союза, когда на наручных часах появились надписи «Cristal Glass», что дословно переводится, как «кристаллическое стекло». Но многие пользователи переводили гравировку, как «хрустальное стекло» и утверждали, что оно не имеет свойств биться, царапаться или крошиться, в отличие от традиционного на то врем органического стекла. Сегодня часы Тиссот Vector D магазин предлагает еще и с минеральными или сапфировыми стеклами, но тогда новинка «обязана» была быть небьющейся. Противоударные. В то время, когда впервые начали официально выпускаться противоударные хронометры, поползли слухи о том, что это совершенно «не убиваемые» модели. Говорили, что их можно бить, бросать об стену и спускать с пятого этажа, впрочем, находилось немного людей, которые проверяли такие теории и, естественно, сильно разочаровывались. И это понятно, ведь даже надежные и прочные часы https://vector-d.ua/dkny-tm не «бессмертные». Противоударность заключается в утолщенных стенках корпуса, а также в наличии специальной детали в механических часах, которая уберегает конструкцию от сбоя после незначительных падений. Герметичные. Первые «водонепроницаемые» часы могли похвастаться совсем незначительным уровнем защиты от воды. В некоторых моделях можно плавать и нырять, а некоторые позволяют только безопасно помыть руки или попасть под небольшой дождь. Кроме того, вопреки всем рассказам, герметичность механизма никогда не проверяется погружением под воду. Для этого используется атмосферное давление.

Это три наиболее популярных мифа, которые можно встретить не только в истории, но и в современной жизни. В ряду таких «сказок» порой появляются истории о том, что швейцарские часы имеют пожизненную гарантию, никогда не требуют ремонта и могут быть выполненные из чистого золота.