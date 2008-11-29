МЗС України розчарований поведінкою Євросоюзу

Європейські друзі України виявилися зовсім не такими друзями, як це здавалося. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Дозвіл російському держконцерну "Газпром" збільшити прокачку газу по трубопроводу OPAL в обхід України є порушенням угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ході зустрічі з послом ЄС в Україні Хуго Мінгареллі.

"Ухвалення такого роду рішень без попередніх консультацій з українською стороною є порушенням ст. 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка передбачає взаємне врахування сторонами потенціалу і можливостей енергетичної інфраструктури один одного", - підкреслила представник МЗС України.

Про те, що ЄС раніше вже заблокував набуття чинності угоди про асоціацію з Україною і таким чином вона посилається на недіючий документ, О.Зеркаль забула.

Нагадаємо, Єврокомісія надала російському концерну "Газпром" ширший доступ до газопроводу OPAL, що дозволить Росії прокачувати більше газу в Європу в обхід України.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна стала частиною єдиної європейської сім'ї і що українці готові терпіти нестатки, погіршення умов життя заради свого європейського вибори - аби більше не бути колонією Москви.