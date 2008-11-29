Різко поліпшилсь торгівля з агресором

Російська Федерація очолила перелік країн, з якими Україна найбільше поліпшила торговельний баланс за підсумками січня-серпня. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки та торгівлі України.

У топ-5 країн світу, з якими Україна найбільше поліпшила сальдо торгівлі, увійшли Росія - на 853,6 млн дол., Норвегія - на 522,6 млн дол., Індонезія - на 130,7 млн дол., Таїланд - на 122,8 млн дол. і Бангладеш - на 93,7 млн дол., за даними Мінекономторга.

У топ-5 країн світу, з якими за 8 місяців Україна найбільше погіршила сальдо торгівлі, увійшли Китай - на 1 млрд дол., Туреччина - на 722,9 млн дол., ЄС - на 289,5 млн дол., Казахстан - на 257,8 млн дол. і Білорусь - на 234,4 млн дол.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що вважає одним з головних досягнень той факт, що "Нафтогаз" не купує ресурс у російського держконцерну "Газпром" з листопада 2015 року.