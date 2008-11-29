Чим дешевше і якісніше покрити дах будинку

Якщо ви вирішили будувати покрівлю, і вам потрібно вибрати яким покрівельним матеріалом покрити її, то перше, на що слід звернути увагу — це параметри якості і довговічності але сьогодні все більш актуальним стає співвідношення якості і ціни, і актуально поцікавитися чим дешевше покрити дах будинку?

Ондулін

Найбільш бюджетний варіант, якщо не брати в розрахунок полімерний матеріал – це ондулін. Однак, даний покрівельний матеріал може піддаватися деформації, якщо на нього впливають кліматичні і природні фактори.

Крім цього, під впливом сонця, з ондуліна виділяються випаровування.

Використання плоскої або м'якої рулонної покрівлі є ще одним бюджетним варіантом. Якщо говорити про суть даного матеріалу, то це той же руберойд, тільки має доглянутий зовнішній вигляд. При виробництві м'якої покрівлі, вона просочується за допомогою смол і покривається з допомогою різнокольорової крихти з піску або слюди.

Таким покриттям дуже раціонально користуватися в господарських будівлях, альтанках та гаражах. І ще, якщо у покрівлі нестандартна форма (наприклад, куполоподібна), використання м'якого покриття буде дуже до речі.

Металочерепиця та профнастил

Приблизно в одному ціновому діапазоні з ондуліном знаходяться покриття з металочерепиці і профнастилу. На ринку покрівельних матеріалів компанія «ТК БУДСЕРВІС» співпрацює з провідними заводами України з виробництва металочерепиці та всіх комплектуючих до неї, тому у них металлочерепица цена за відпускними виродників. Покрівельні матеріали такого типу характеризуються великим вибором комплектуючих, які необхідні для монтажу даху, і різноманітною колірною палітрою.

Але, щоб вкласти ці матеріали, потрібно буде вдатися до допомоги професійного будівельника, якщо, звичайно, ви самі не володієте цими професійними навичками. А це пов'язано з додатковими витратами. Серед недоліків такого покрівельного матеріалу можна виділити низьку шумоізоляцію – чутність дощу або граду буде відмінною. Проте, цей недолік можна виправити, встановивши пінополіетиленову підкладку.

Руберойд

У тому випадку, якщо зовнішній вигляд даху не на першому плані, слід використовувати рулонний полімерний матеріал, тобто руберойдом. Використовувати даний матеріал можна й на скатній покрівлі, його слід прибити за допомогою планки покрівельними цвяхами. Основа даного покрівельного матеріалу повинна складатися з склотканини (з картону або склополотна не рекомендується).

Перевірений часом шифер

Наступний бюджетний варіант облаштування покрівлі – це укладання шиферу, проте краще цим матеріалом не користуватися. Шифер виготовляється з азбесту, а якщо врахувати сучасні екологічні умови, застосування шиферу точно неї обіцяє ніякої користі для здоров'я.

Так само, можна зробити покрівлю з фальца, черепиці (полімерпіску, кераміки, композитних матеріалів) або міді, але ці покриття, до дешевих віднести вже не можна. Однак, ціна цих матеріалів теж може бути не висока, все залежить від міста придбання та спеціальних пропозицій. З цієї причини, не лінуйтеся зайвий раз проїхатися по магазинах, або продзвонити по телефону, і поцікавитися з приводу ціни.