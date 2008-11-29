Розширення повноважень поліції ризикує обернутися свавіллям

Законодавчі зміни щодо розширення повноважень працівників правоохоронних органів, запропоновані МВС і Нацлолицией, створюють ризики корупційного характеру і дозволяють поліцейським необґрунтовано застосовувати до громадян спецзасоби (зокрема – наручники), зазначають правозахисники, пише ZN.UA.

Так, юрист Денис Кобзін (Харківський інститут соціальних досліджень), зазначив, що запропонована норма Купап про огляд на алкогольне сп'яніння без необхідності залучати двох свідків знижує його об'єктивність і створює корупційні ризики.

"Фактично на дорозі слово людини буде проти слова поліцейського. Свідки потрібні також для фіксації справність застосовуваного приладу, суворого дотримання процедури огляду та для запобігання взаємних звинувачень – як з боку водія, так і поліцейського", – вказує він.

За його словами, запропоноване зміна вплине на повсякденну практику поліцейської роботи в ході десятків тисяч перевірок на дорогах. "Особливо небезпечною ця міра стає в сукупності з іншими пропозиціями – зміною підстав для зупинки транспортного засобу (що дає можливість зупинити будь ТЗ без будь-яких інших підстав), забороною залишати автомобіль без дозволу, принципом безперервності несення служби, обов'язком підкорятися всім вимогам поліцейського", – підсумовує він.

У свою чергу правозахисник Євген Крапівін (Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів) вказує, що запропонована МВС виправлення в закон "Про Національну поліції", що стосується застосування спецзасобів, дозволить поліцейським застосовувати наручники практично в будь-якій ситуації.

"Норма застосування наручників поширюється і на людей, які вчинили адмінпорушення, які чинять опір або мають намір втекти, – зазначає Д. Кобзін. – Це потенційно дуже велика група людей, що дає поліцейському право використовувати наручники практично в будь-якій ситуації, по відношенню до кого завгодно".

За його словами, для адекватного застосування цього пункту у законі слід чітко прописати категорії осіб, щодо яких можуть застосовуватися такі кошти. Необхідно також конкретизувати перелік правопорушень і дій, при яких вони можуть бути використані.

Е. Крапівін при цьому вказав, що проблеми з ефективністю роботи поліції слід вирішувати не розширенням повноважень, а деталізацією умов ефективності поліцейської роботи. "Більшість з озвучених ними (Міністерством внутрішніх справ – ред.) проблем вирішуються організаційним шляхом – уточненням і виданням нових алгоритмів дій у типових ситуаціях, наприклад, коли особа ігнорує вимогу надати документи або просто грає в мовчанку". Існують механізми притягнення до відповідальності, то саме "злісна непокора" (ст. 185 Купап). Потрібно лише користуватися ними належним чином, а не боятися їх застосовувати, тим самим виявляючи бездіяльність", – уклав він.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ і Нацполиции підготували остаточну концепцію жорстких законодавчих змін щодо розширення повноважень правоохоронців, формальним приводом для яких стало подія 25 вересня в Дніпрі вбивство двох патрульних поліцейських.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС готує пакет законодавчих ініціатив, серед яких буде і імператив презумпції правоти поліцейського. Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук висловив думку, що А. Аваков використовує трагедію з вбивством патрульних поліцейських в Дніпрі, щоб втілити в життя свої ідеї щодо збільшення повноважень українських правоохоронців.