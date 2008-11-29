ЄС готовий сам написати для України важливий закон

Євросоюз готовий допомогти владі України в розробці та прийнятті закону про повернення незаконно отриманих активів в держвласність. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко за підсумками зустрічі з послом ЄС в Україні Хуго Мінгареллі.

"Окремим пунктом діалогу стала розробка і прийняття в Україні законодавства, яке дасть можливість повертати державі незаконно отримані активи. Зокрема, пан посол запропонував провести окрему зустріч з експертами ЄС і в деталях обговорити дане питання", - повідомив міністр.

Нагадаємо, в кінці жовтня Верховна Рада в черговий раз відмовилася включити до порядку денного сесії урядовий законопроект про спецконфіскаціі майна українських громадян без суду і слідства.

Раніше Х.Мінгареллі направив ВР листа про неприпустимість прийняття такого закону, що створює великі можливості для корупційних зловживань і політичних репресій. Комітет ВР з протидії корупції визнав даний законопроект корупційним.