Дикий эксклюзив, или Выбираем необычный бонг

Чтобы не потеряться в рядах дымной армии следует определиться с основним критерием выбора бонга. Предлагаем пойти не тривиальным путём и ориентироваться не на логичные, учитываемые маркеры. А поставить во главу такой параметр выбора как эксклюзивность.

Нестандартный подход – отменный результат!

Выбрать бонг – задача не из самых простых. А всё, потому что производители курительных девайсов предлагают просто-таки невероятный ассортимент этих уникальных агрегатов. И чтобы не потеряться в бесчисленных рядах дымной армии следует правильно расставить приоритеты и чётко определиться с основополагающим критерием выбора.

Предлагаем пойти не совсем тривиальным путём и ориентироваться не на логичные размер, материал и подобные, обычно учитываемые маркеры. А поставить во главу угла такой параметр выбора бонга как эксклюзивность. Нестандартный подход гарантированно позволит получить отменный результат.

Когда нужен эксклюзив?

В каком же случае следует обратить внимание на исключительного толку курительный девайс?

Когда вам прискучило довольствоваться среднестатистическим, заурядным устройством и хочется попробовать чего-нибудь эдакого. Когда в планах перейти на абсолютно новый уровень «общения» с некой, имеющей растительное происхождение субстанцией. Когда душа желает полёта вне всяких границ и рамок. Когда вы стремитесь удивить друзей, чтобы, едва увидев ваш ошеломляющий агрегат, они с восторгом и завистью воскликнули «Вау!».

Какой бонг можно назвать эксклюзивным?

Чтобы сформировать представление об эксклюзивных курительных девайсах проведём некоторые параллели. Исключительный, необычный бонг – это как Jack Daniels, стоящий в Вашем баре, или как Porsche Cayenne, стоящий в Вашем гараже. Это так же круто и элитарно.

Можно сказать так: эксклюзивный статус курительного девайса определяют его отменные качественные характеристики, высоко зарекомендовавшее себя в среде почитателей курительных смесей имя производителя и яркий, стильный, неординарный дизайн. Если хотите выбрать необычный бонг, придерживайтесь озвученных параметров.

Что конкретно выбрать?

Эксклюзивные, единственные в своём роде образцы предлагают: Grace Glass, FourTwenty, Red-Eye, Black Leaf, Weed Star, Blaze Glass и ещё несколько хорошо известных в кругу адептов курительной культуры торговых марок.

В бонгах от немецкого бренда Weed Star ставка сделана на дизайн. Над концепцией курительных девайсов данного бренда трудится ни кто-нибудь, а сам Зигги Джексон – гуру бонгостроения. В устройствах от Grace Glass основная фишка – это сложносочинённая конструкция с мощным функционалом. А бонги Red-Eye – это вообще футуристичный арт-объект, феноменальное сочетание стекла и металла.

Одним словом, эксклюзивные модели бонгов заслуживают вашего внимания. Присмотритесь! Возможно, именно вы станете счастливым обладателем стильного красавца из лимитированной серии.