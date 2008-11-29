Что представляет собой техника Apple

Продукция Apple является эталоном качества в мире современных технологий. Такое позиционирование недаром получило широкое распространение, многочисленные этапы тестирования и проработка каждой мелочи позволили компании занять лидирующее место на рынке аналогичной техники.

Флагман качества

Непревзойдённый уровень надёжности, отличный показатель отношения компании к любому выпускаемому устройству. Большинство корпораций для большей экономии переносят в Китай весь цикл производства, но Apple имеет самую закрытую структуру в области технологий и занимается разработкой самостоятельно.

Такой процесс хоть и влияет на цену, но способствует подробному учёту всех потребностей покупателя. Инвестиции в новейшие технологии имеет огромные суммы и превышает вложения аналогичных компаний в сотни раз. Внедрение бывших недавно недоступными технологий привлекают всё больше внимания, формируя повышенный спрос.

Тестирование

Все работы Apple Quality Assurance в области тестирования не публичны и для их выполнения созданы специальные лаборатории. Все операции проходят в максимально жёстких условиях, к примеру, телефон испытывается давлением весом не менее 25 кг.

Многочисленные тесты на скручивание, прочность и возникновение трещин позволяет гарантировать, что смартфон не развалится от падения, а кнопки не поломаются при использовании. Подобные испытания обязательны для всей линейки товаров, без исключения.

Для каждого модельного ряда создаются собственные устройства, где отслеживается сила нажатия кнопок, или звуков техники Apple во время работы. Взаимодействие человека представлено в изучении моторики рук, мышечной памяти и выполняется множеством датчиков.

Дизайн упаковки тоже проходит тестирование, для этого создана специальная комната, позволяющая подобрать идеальное сочетание цвета и формы. Бесконечные варианты расцветок, лент и вкладок подбираются командой дизайнеров учитывая максимальную привлекательность.

Внедрение технологий

Первенство в разработке гаджетов позволяет использовать самые инновационные методы в работе устройств, внедряя их в массовое производство.

Снижение число бликов на мониторе достигается за счёт дополнительного электрического разряда на дисплее, такая технология ранее не предназначалась для гражданского использования.

Без кнопочный тачпад и концепция гладкой поверхности привели к возникновению трекпада не уступающему по возможностям кнопочным решениям, но более практичный при использовании.

Использование оригинальной техники всё более входит в привычку, и вся техника Apple направлена на максимальное удобство, а её программная оболочка не имеет скрытой рекламы. Вся продукция завозится только из Америки, что позволяет гарантировать непревзойдённое качество.

Техника Apple не символ хорошей жизни, а стимул жить хорошо, и этот магазин позволяет купить любую продукцию мирового бренда. Расположение центрального склада в Харькове даст возможность приобрести все гаджеты по наиболее выгодной цене, без проволочек и ожидания.