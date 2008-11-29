Українців змусять провести енергоаудит квартир

До кінця 2016- го, як заявляє віце-прем'єр Геннадій Зубко, депутати повинні прийняти закон "Про енергетичну ефективність будівель".

У документі сказано: всі будівлі за рахунок власників повинні пройти енергетичний аудит, тобто розібратися, через що будинок втрачає тепло. Проводити аудит будуть експерти. Крім того, для окремих будівель доведеться оформити сертифікат енергетичної ефективності, а за порушення закону покладено штраф - від 3400 до 5100 грн.

Як сказано в документі, енергетичний аудит пройдуть всі об'єкти будівництва та вже зведені будівлі за рахунок власників. Як відзначають експерти, якісно виконаний енергоаудит в багатоповерхівці може обійтися в 9,5-13 тис. Грн. Вартість дослідження залежить від площі будинку та від того, яке обладнання використовує аудитор. Якість енергоаудиту дуже важливий аспект, наприклад, якщо будуть виконані всі розрахунки щодо можливих заходів, то можна брати участь в міських "грантових" програмах, таких як "70/30", звернутися в банк для отримання кредиту на енергомодернізації або ж самостійно реалізувати запропонований енергоаудитором план по утепленню.

Крім енергоаудиту, окремих будівель доведеться оформити сертифікат енергоефективності: новобудовам, будівлям, які здаються в оренду як мінімум на рік, і місцям загального користування з площею від 250 кв. м. сертифікат вважається дійсним 10 років за умови, що за цей час будівля не буде утеплятися. Тим, хто сертифікат не отримає, доведеться заплатити штраф від 3400 до 5100 грн. "Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 січня 2017 року», - йдеться в законопроекті.