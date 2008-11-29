Выбор одежды для новорожденных

Когда в семье появляется новорожденный малыш, то львиная доля внимания взрослых членов семьи моментально переключается на него. Родители и прочие родственники ежедневно решают массу вопросов, главным среди которых, естественно, является вопрос выбора правильной, качественной и модной детской одежды. И это понятно, ведь маленькому ребенку просто жизненно необходим комфорт и безопасность.

Требования к одежде для новорожденных

Разумеется, родители постоянно стремятся к тому, чтобы их малыш выглядел модно и нарядно. Однако поиск подобной одежды, имеющей, кроме всего прочего, соответствующее стандартам качество, порою затягивается. В итоге родители новорожденного буквально в панике бегают по магазинам, чтобы приобрести хоть какую-нибудь одежду.

Избежать аналогичной ситуации довольно легко: следует просто выбирать детский костюм для новорожденных на berni, где отменное качество гармонично соединяется с комфортом и модой.

Каким требованиям должна отвечать одежда для самых маленьких?

1. Натуральность и экологичность

Врачи-педиатры единогласны во мнении: дети от 0 до 3 лет больше иных возрастов подвержены риску возникновения различных аллергических реакций. Именно по этой причине все детские костюмчики и платья для новорожденных на berni изготавливаются только из натуральных материалов, без использования опасных для здоровья красителей.

2. Удобство

Родители, ставшие мамой и папой впервые, при выборе одежды для своего первенца очень часто не уделяют данной характеристике должного внимания. А ведь лишняя фурнитура, различные крупные украшения, грубые швы или непродуманный способ застегивания однозначно принесут массу неприятных моментов как взрослым, так и ребенку.

3. Прочность

Казалось бы, новорожденный крайне быстро вырастает из собственных одежек, поэтому задумываться о прочности ткани абсолютно не стоит. Подобное утверждение верно лишь наполовину, ведь когда покупаются стильные, брендовые вещи, ими хочется пользоваться постоянно.

И в этом плане родители, приобретающие детские костюмы для новорожденных на berni, выигрывают. Поскольку такая одежда служит верой и правдой как их малышу, так еще и не одному ребенку.

Какая одежда нужна новорожденному в самую первую очередь

Абсолютно все будущие мамочки еще задолго до рождения малыша начинают подбирать ему первые предметы одежды, к примеру, покупают детские платья для новорожденных на berni. И именно на этом этапе практически все женщины допускают ошибку: они приобретают массу лишних вещей.

Как избежать бессмысленных трат и приобрести лишь самое необходимое?

1. Следует учесть время года, когда малыш должен появиться на свет

Малышу, рожденному летом, совершенно не нужен меховой костюм. А малышу, рожденному зимой, лучше приобретать меховой конверт, а не комбинезон на несколько размеров больше (на вырост). Ведь одевать маленького человечка в комбинезон будет довольно сложно, а правильно угадать с будущим размером практически невозможно.

2. Родителям обязательно нужно приобрести:

распашонки и ползунки (можно заменить слипами) - 4-6 штук (легкие и теплые);

чепчики - 4-6 штук (фланелевые и тонкие);

царапки - 2 пары;

носочки или пинетки - 2-4 пары (различной плотности).

Стоит отметить, что данный список вполне можно будет пополнить и другими вещами для новорожденного, которые пригодятся ему как в гостях и в поликлинике, так и на самой первой в жизни фотосессии.

3. Следует верно подбирать размерный ряд

Довольно часто у молодых родителей возникает следующая проблема: они приобретают новорожденному много одежды самых маленьких размеров. В результате ребенок быстро из нее вырастает, и вопрос обновления детского гардероба вновь становится актуальным.

Чтобы избежать этого, родителям следует приобретать один предмет одежды в нескольких размерах. Таким образом, качественные детские костюмы для новорожденных смогут прослужить малышу не один месяц.

Итак, выбор правильной одежды для новорожденного – увлекательное, но и ответственное действие. По этой причине родителям крайне важно найти хорошего производителя детской одежды, который сможет удовлетворить потребности как совсем маленьких детей, так и подростков.