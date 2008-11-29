Переваги металевої покрівлі

Металеві покриття дахів завжди були, є і будуть популярними, тому ніякі нові види покрівельних матеріалів не зможуть зрушити їх з провідного місця. На ринку будівельних матеріалів останній десяток років був присвячений розробці матеріалів, які повністю задовольнять вимоги споживача. А які найголовніші вимоги у споживачів? Це, безумовно, якість і простота в експлуатації. А обидві ці якості притаманні покрівельним матеріалам з металу, тому дуже швидко отримали попит на ринку. Головні плюси металевих покрівельних матеріалів у тому, що вони не піддаються впливу зовнішнього середовища, а механічна міцність дає можливість використовувати покриття на протязі багатьох років, причому, без всяких різних ремонтів.

Одним з кращих рішень вважається металлочерепица і займає лідируюче місце. Знову ж таки, особливість її в тому, що вона виконана із сталі високої якості з захисним покриттям, що дозволяє витримувати практично будь-які кліматичні умови.

Що стосується захисту від блискавок, то вона має прекрасну міцність, а її встановлення просте та нетехнологічне. Також тут використовується особлива технологія, яка враховує певні розміри, завдяки чому гарантується герметичність покрівлі, і, відповідно, продуктивність роботи на порядок вище. Але це не все, адже крім цього, любителі естетики зможуть порадувати себе великим вибором кольорів, що дозволить зробити ефект видимості натуральної черепиці.

Також величезним попитом користується черепиця, яку виготовляють з різних сортів сталі і кольорових металів. Цей матеріал має високу ступінь захисту, а кілька конфігурацій дозволяють художньо оформити не тільки дах, але й весь будинок цілком. Плитки розроблені на сучасний лад, під фальцеве з'єднання, що дає високу герметичність покрівлі.

Якщо Ви захочете оформити будинок у старовинному стилі, то в цьому випадку, можна використовувати мідну покрівлю. Особливість такого матеріалу в тому, що тут відсутні захисні шари. Через певний час покрівля окислюється, завдяки чому виступає зелений колір, що надасть будинку оригінальний колорит. Такі прийоми зазвичай використовують у готелях та офісах, але для дому та дачі — це теж чудово підійде.

Отже, як ми бачимо, металева покрівля – це чудове рішення, яке не тільки дозволить заощадити гроші, але буде виглядати ефектно і ефективно.