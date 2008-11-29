Как выбрать турбинные наконечники

Стоматологические наконечники бывают механическими и турбинными. В эндодонтии используют особый вид - Endo, однако их применение сопряжено с некоторыми трудностями. В наконечниках данного типа отсутствует возможность реверса и контроля величины крутящего момента, из-за чего работа с ними не так удобна.

Характеристики приспособления

Один из главных параметров турбинного наконечника – это разъем для его установки. Наиболее распространенный четырехканальный шланг установки, реже используется двухканальное соединение.

Размер головки наконечника определяет сфера его применения – ортодонты используют головки большого размера (TU), в детской стоматологии чаще всего применяются маленькие головки (MU), стандартный или средний размер (SU) подходит для смешанного приема. Турбины с маленькой головкой обеспечивают высочайшую точность работы, а турбинные наконечники с большой головкой более мощные.

В процессе работы они сильно нагреваются из-за высокой скорости вращения (от 300 тыс. оборотов/мин). Эффективность охлаждения и качество промывания рабочего поля зависит от количества форсунок. Поэтому турбинные наконечники снабжены системой охлаждения типа спрей. В современных моделях это пятиточечный спрей, недорогие укомплектованы одно- или трехточечным спреем.

Современные модели турбинных наконечников имеют подсветку, что повышает удобство и точность работы. Для этого необходим шланг с фиброоптикой на стоматологической установке либо можно приобрести турбинный наконечник со встроенным генератором и светодиодом, что, в конечном счете, обойдется дешевле, чем система фиброоптики.

Подшипники бывают двух типов – металлические и керамические. Керамические имеются в большинстве современных турбин и считаются более долговечными.

Итак, при выборе турбинного наконечника следует обратить внимание на следующие параметры:

Оптическая система, наличие встроенной подсветки;

Размеры – маленький (MU), стандартный (SU) и большой (TU);

Система охлаждения, количество форсунок;

Разъем и тип крепления – непосредственно на шланг либо через быстросъемный переходник;

Система зажима – кнопочный или на защелке.

Они обеспечивают высокую скорость бора, необходимую для быстрого и качественного сверления. При правильном уходе, своевременной чистке и смазке, наконечники прослужат Вам не один десяток лет.