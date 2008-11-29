iPhone 7: смартфоны от Apple остаются лучшими

Выход в свет линейки iPhone 7 стал главным событием года в мире смартфонов. Компания Apple долго хранила интригующее молчание, дав волю слухам и предположениям. Все стало на свои места 7 сентября, лидер мирового рынка «умных» телефонов оправдал ожидания, представив новые гаджеты.

О достоинствах новых айфонов

Сразу же после презентации смартфоны линейки iPhone 7 появились в рознице, в том числе и на площадках ритейлера АЛЛО. Времени с начала продаж прошло не так много, но уже есть достаточно информации для того, чтобы сделать первые выводы.

Новый айфон – это в первую очередь симбиоз консерватизма и осторожного, поэтапного продвижения новшеств. Такую политику Apple можно считать оправданной, да и сложно ее таковой не считать, поинтересовавшись, кто уже много лет является лидером мирового рынка смартфонов.

Apple не экспериментирует с гнутыми дисплеями, справедливо полагая, что имеющаяся форма экрана вполне соответствует требованиям требовательных пользователей. Главное – это функциональность и возможности для воспроизведения изображений. Дисплей седьмых айфонов – это разрешение 1334x750 пикселей на 4,7 дюйма диагонали, при повышенной на четверть яркости и при знаменитом фирменном качестве. Реалистичная картинка хорошо видна даже с острого угла, а о каких-либо битых пикселях и речи нет.

Любителей фотографировать смартфоном приятно порадуют возможности обеих камер седьмого айфона. И дело даже не в том, что основная камера обрела 12-мегапиксельную матрицу, а селфи-камера – 7-мегапиксельную. Специально предназначенный для обеспечения работы камер ISP-процессор, новейшая светодиодная вспышка и сапфировое стекло на объективе сделают съемку не только качественной, но и приятной, вне зависимости от уровня освещения.

Многих в устройствах, полный ассортимент которых можно найти на странице http://allo.ua/ru/products/mobile/serija_smartfony-apple_iphone_7/, устроит высокая производительность, обеспеченная процессором A10 Fusion. Процессоры всегда были самим сильным местом в устройствах Apple, уступая разве что фантастическому умению руководителей вендора продавать свои продукты.

Apple никогда не стремилась к большому разнообразию дизайнерских решений в рамках одного модельного ряда. Но на этот раз сделано определенное исключение. На полках салонов ритейлера АЛЛО, и на страницах Интернет-магазинов компании можно найти iPhone 7 с черным цветом корпуса, как глянцевым, так и матовым. Это приятное дополнение к традиционным цветовым решениям производителя.

Вместе с новой линейкой айфонов традиционно выходит в свет и новая версия операционной системы iOS. 10-я версия отличается более современным дизайном, улучшенным взаимодействием с приложениями и сторонними устройствами, а также новыми возможностями в управлении смартфоном.

Несколько слов о ценах

Apple, как несомненный лидер в своем направлении бизнеса, имеет полное моральное право устанавливать цены, какие сочтет нужным. Но компания предоставляет своим партнерам в других странах общие ценовые рекомендации, оставляя возможность для свободы действий. Компания АЛЛО традиционно проводит умеренную ценовую политику, делая упор на тесное и постоянное взаимодействие со своими покупателями.

Как известно, цена айфонов в рамках одного модельного ряда традиционно определяется емкостью постоянного запоминающего устройства. В Интернет-магазине АЛЛО версия с 32 Гб памяти стоит 22 999 гривен, версия с 256 Гб – 30 499 гривен.

АЛЛО предлагает поклонникам бренда Apple обзавестись престижным гаджетом. Для этого достаточно зайти на сайт Интернет-магазина компании и оформить соответствующий заказ.