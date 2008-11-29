Чим краще покрити дах: види та особливості покрівлі від КМУ

Матеріалів для покрівлі існує багато. У кожного є свої плюси і мінуси. Не скрізь можна застосовувати деякі види. Так чим покрити дах будинку? Який найкращий матеріал для даху?

При виборі пріоритетними є наступні особливості:

– надійність;

– термін служби;

– вологостійкість та вогнестійкість;

– механічна міцність, опірність снігових навантажень і вітру;

– естетика, відповідність стилю споруди;

– складність/простота монтажу (у т. ч. власноручного);

– ціна.

Додатковими критеріями є шумоізоляція і теплоізоляція.

Дуже важлива також конструкція даху. Якщо для плоских дахів прийнятні рулонні матеріали і м'яка черепиця, то для скатних з великим кутом листові.

Важливо: при виборі потрібно орієнтуватися на вагу матеріалу. Наприклад, керамічна черепиця в десять разів важче металочерепиці. Значить і кроквяна система під неї повинна бути набагато міцніша.

З чого краще дах — вирішувати вам.

Металочерепиця

Застосовується для похилих (у тому числі вальмових, шатрових, ламаних) дахів, мансард.

Висока механічна міцність, довговічність, стійкість до вологи і до зносу, ультрафіолету (не вигоряє), порівняно невелика вага (невисока навантаження на крокви і несучі конструкції будинку). Простота в обробці та встановлення. Красивий вигляд (дах з металочерепиці здалеку схож на натуральну). Невисока ціна.

При колірному різноманітності найбільш популярна http://www.кровельные-материалы.in.ua/metallocherepitsa/ металочерепиця 8017 (по RAL).

Недоліки:

– шум від зливи та граду (як і будь-який метал, таке покриття дуже добре проводить звук);

– необхідність теплоізоляції (оскільки тепло метали теж проводять добре);

– при сезонних температурних перепадах на виворітній стороні утворюється конденсат. Крім решетування необхідна контробрешетка і в обов'язковому порядку пароізоляція;

– монтаж вимагає дотримання правил безпеки. Інакше можна отримати травму або зіпсувати матеріал;

– не рекомендується використання на плоских дахах або з незначним кутом нахилу.

Натуральна черепиця (кераміка)

Матеріал з довгою історією існування. Був практичний і надійний завжди, зараз його властивості покращилися ще більше завдяки новим технологіям обробки. Черепична покрівля може використовуватися скрізь, але за фактом використовується в основному для дорогих котеджів.

Недоліки: велика вага, будинок з черепичним дахом можуть дозволити не всі — висока ціна. Монтаж більш енергоємний і тривалий, ніж укладання листових і рулонних матеріалів. Решта – переваги:

– довгий термін служби (матеріал практично вічний);

– міцність;

– стійкість до будь-яких впливів – термічним, осадковым, хімічним, до ультрафіолету;

– естетика і стиль;

– покрівля з керамічної черепиці поглинає звук, вона хороший теплоізолятор, не проводить електрику, не накопичує статику;

– пожежостійкість.

Ондулін

Недорогий ошатний матеріал, може використовуватися на плоских дахах. Покрівельний матеріал ондулін виготовляється з пресованого картону, просоченого бітумними складами. Існує багато кольорів і відтінків. Інші плюси:

– звукоізоляція, теплозахисні властивості;

– довговічність (до п'ятдесяти років);

– простий монтаж, мала вага;

– вологостійкість, стійкість до УФ променів;

– гідроізоляція, пожежна безпека;

– гнучкість, пластичність;

– не схильний до корозії і хімічних впливів.

Недоліки:

– не підходить для скатних дахів з ухилом;

– як будь-бітумне покриття, з часом стає розтріскується.

Шифер

Азбоцементний шифер — дешевий матеріал, простий в монтажі, довговічний і міцний. Не самий вибагливий вигляд, з-за цього його частіше використовують для гаражів і господарських будівель. Плюси:

– вогнестійкість;

– хвилястий шифер служить до сорока років;

– стійкість до механічних впливів;

– витримує серйозні снігові навантаження;

– стійкість до вологи, корозії.

Профнастил

За умовами використання і технології монтажу схожий на металочерепицю, але листи набагато ширше і профіль може бути будь-яким: округлим (хвилеподібним), трапецієподібним, П-образним. Плюси:

– невелика вага;

– простота в установці;

– міцність;

– екологічна чистота;

– ошатний вигляд (є покрівельний кольоровий та оцинкований профнастил);

– низька ціна;

– великий діапазон кольорів.

Мінуси:

– необхідно стежити, щоб не було пошкоджень покриття, тому що матеріал схильний до корозії;

– висока парусність (це потрібно враховувати при монтажі, при великому вітрі листи може зірвати);

– необхідна теплоізоляція, пароізоляція;

– шум під час зливи та граду.

Гнучка черепиця

Бітумна черепиця (як на фото) — скловолоконне покриття з просоченням бітумом. На зовнішній стороні – тонкий шар мінерального грануляту різних кольорів. Використовується при створенні оригінальних дахів.

Плюси:

– теплоізоляція;

– покрівля з бітумної черепиці добре глушить звук;

– герметичність, гидростройкость;

– гарний зовнішній вигляд;

бітумна черепиця фото

– настелити нескладно, є навіть черепиця – самоклейка;

– різноманітність кольорів, відтінків і форм плиток;

– можна оформляти круглі, конусоподібні, цибулинні даху.

Основний недолік – ціна.

Руберойд

Покрівельний руберойд — дешевий, міцний матеріал. На жаль, не дуже довговічний (середній термін – 15 років). Плюси – водостійкість, температурна стійкість, простота укладання. Можливий локальний ремонт у вигляді окремих латок.

руберойд покрівельний

Мінуси:

– необхідна суцільна поверхня або обрешітка;

– чітке дотримання технології, інакше за рахунок повітряних порожнин покриття дуже швидко піде бульбашками.

Фальцевое покриття

Переваги фальцевой покрівлі – простота монтажу, можна використовувати майже для будь-яких дахів, мала вага. Недолік – ціна.

Чим краще покрити дах вирішувати тільки вам. Відкиньте варіанти, що не підходять під вимоги, врахуйте свої побажання і зробіть вибір самі.