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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Чим краще покрити дах: види та особливості покрівлі від КМУ
Матеріалів для покрівлі існує багато. У кожного є свої плюси і мінуси. Не скрізь можна застосовувати деякі види. Так чим покрити дах будинку? Який найкращий матеріал для даху?
При виборі пріоритетними є наступні особливості:
– надійність;
– термін служби;
– вологостійкість та вогнестійкість;
– механічна міцність, опірність снігових навантажень і вітру;
– естетика, відповідність стилю споруди;
– складність/простота монтажу (у т. ч. власноручного);
– ціна.
Додатковими критеріями є шумоізоляція і теплоізоляція.
Дуже важлива також конструкція даху. Якщо для плоских дахів прийнятні рулонні матеріали і м'яка черепиця, то для скатних з великим кутом листові.
Важливо: при виборі потрібно орієнтуватися на вагу матеріалу. Наприклад, керамічна черепиця в десять разів важче металочерепиці. Значить і кроквяна система під неї повинна бути набагато міцніша.
З чого краще дах — вирішувати вам.
Металочерепиця
Застосовується для похилих (у тому числі вальмових, шатрових, ламаних) дахів, мансард.
Висока механічна міцність, довговічність, стійкість до вологи і до зносу, ультрафіолету (не вигоряє), порівняно невелика вага (невисока навантаження на крокви і несучі конструкції будинку). Простота в обробці та встановлення. Красивий вигляд (дах з металочерепиці здалеку схож на натуральну). Невисока ціна.
При колірному різноманітності найбільш популярна http://www.кровельные-материалы.in.ua/metallocherepitsa/ металочерепиця 8017 (по RAL).
Недоліки:
– шум від зливи та граду (як і будь-який метал, таке покриття дуже добре проводить звук);
– необхідність теплоізоляції (оскільки тепло метали теж проводять добре);
– при сезонних температурних перепадах на виворітній стороні утворюється конденсат. Крім решетування необхідна контробрешетка і в обов'язковому порядку пароізоляція;
– монтаж вимагає дотримання правил безпеки. Інакше можна отримати травму або зіпсувати матеріал;
– не рекомендується використання на плоских дахах або з незначним кутом нахилу.
Натуральна черепиця (кераміка)
Матеріал з довгою історією існування. Був практичний і надійний завжди, зараз його властивості покращилися ще більше завдяки новим технологіям обробки. Черепична покрівля може використовуватися скрізь, але за фактом використовується в основному для дорогих котеджів.
Недоліки: велика вага, будинок з черепичним дахом можуть дозволити не всі — висока ціна. Монтаж більш енергоємний і тривалий, ніж укладання листових і рулонних матеріалів. Решта – переваги:
– довгий термін служби (матеріал практично вічний);
– міцність;
– стійкість до будь-яких впливів – термічним, осадковым, хімічним, до ультрафіолету;
– естетика і стиль;
– покрівля з керамічної черепиці поглинає звук, вона хороший теплоізолятор, не проводить електрику, не накопичує статику;
– пожежостійкість.
Ондулін
Недорогий ошатний матеріал, може використовуватися на плоских дахах. Покрівельний матеріал ондулін виготовляється з пресованого картону, просоченого бітумними складами. Існує багато кольорів і відтінків. Інші плюси:
– звукоізоляція, теплозахисні властивості;
– довговічність (до п'ятдесяти років);
– простий монтаж, мала вага;
– вологостійкість, стійкість до УФ променів;
– гідроізоляція, пожежна безпека;
– гнучкість, пластичність;
– не схильний до корозії і хімічних впливів.
Недоліки:
– не підходить для скатних дахів з ухилом;
– як будь-бітумне покриття, з часом стає розтріскується.
Шифер
Азбоцементний шифер — дешевий матеріал, простий в монтажі, довговічний і міцний. Не самий вибагливий вигляд, з-за цього його частіше використовують для гаражів і господарських будівель. Плюси:
– вогнестійкість;
– хвилястий шифер служить до сорока років;
– стійкість до механічних впливів;
– витримує серйозні снігові навантаження;
– стійкість до вологи, корозії.
Профнастил
За умовами використання і технології монтажу схожий на металочерепицю, але листи набагато ширше і профіль може бути будь-яким: округлим (хвилеподібним), трапецієподібним, П-образним. Плюси:
– невелика вага;
– простота в установці;
– міцність;
– екологічна чистота;
– ошатний вигляд (є покрівельний кольоровий та оцинкований профнастил);
– низька ціна;
– великий діапазон кольорів.
Мінуси:
– необхідно стежити, щоб не було пошкоджень покриття, тому що матеріал схильний до корозії;
– висока парусність (це потрібно враховувати при монтажі, при великому вітрі листи може зірвати);
– необхідна теплоізоляція, пароізоляція;
– шум під час зливи та граду.
Гнучка черепиця
Бітумна черепиця (як на фото) — скловолоконне покриття з просоченням бітумом. На зовнішній стороні – тонкий шар мінерального грануляту різних кольорів. Використовується при створенні оригінальних дахів.
Плюси:
– теплоізоляція;
– покрівля з бітумної черепиці добре глушить звук;
– герметичність, гидростройкость;
– гарний зовнішній вигляд;
бітумна черепиця фото
– настелити нескладно, є навіть черепиця – самоклейка;
– різноманітність кольорів, відтінків і форм плиток;
– можна оформляти круглі, конусоподібні, цибулинні даху.
Основний недолік – ціна.
Руберойд
Покрівельний руберойд — дешевий, міцний матеріал. На жаль, не дуже довговічний (середній термін – 15 років). Плюси – водостійкість, температурна стійкість, простота укладання. Можливий локальний ремонт у вигляді окремих латок.
руберойд покрівельний
Мінуси:
– необхідна суцільна поверхня або обрешітка;
– чітке дотримання технології, інакше за рахунок повітряних порожнин покриття дуже швидко піде бульбашками.
Фальцевое покриття
Переваги фальцевой покрівлі – простота монтажу, можна використовувати майже для будь-яких дахів, мала вага. Недолік – ціна.
Чим краще покрити дах вирішувати тільки вам. Відкиньте варіанти, що не підходять під вимоги, врахуйте свої побажання і зробіть вибір самі.
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