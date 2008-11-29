Роль секс игрушек для интимной связи в современном обществе

Невозможно оспорить тот факт, что 21 век начался с кардинальных изменений: не только в мире науки, технологий и политики, но и в быту и социальной жизни людей. Многие устои, традиции и правила, стоявшие в центре в середине прошлого столетия, уже давно стали историей. На их место пришли новые тенденции: свобода слова, равенство, доступность. Если раньше какие-то вещи были под запретом, то сегодня каждый может опробовать их. Речь идёт, конечно же, об одном из самых важных аспектов жизни любого современного человека – интимной близости. Сегодня в это понятие вкладывают нечто большее, нежели десять, двадцать и тридцать лет назад. В погоне за новыми ощущениями и возможностью раскрыть своё внутреннее «Я» многие люди начинают пробовать что-то необычном. И этим необычным для них становятся секс игрушки. На форумах сейчас можно найти множество сообщений наподобие «Купила в Киеве в секс-шопе isex новое белье» или что-то подобное, что говорит о популярности данной продукции в 21 веке.

Необычные ощущения

Важно понимать, что интим товары имеют куда большее значение, чем кажется на первый взгляд. Даже сегодня для многих они предстают чем-то диким, что разрушает любовную идиллию и используется исключительно для удовлетворения низменных желаний. Однако это грубое заблуждение. Прежде всего, разнообразные сексуальные игрушки призваны привнести новые ощущения и краски в уже устоявшиеся отношения. Очень часто ими пользуются уже взрослые пары, которые не первый год занимаются сексом и начали терять тот яркий огонь. Также с их помощью можно усилить ощущения от интимной близости, сделать их более яркими и насыщенными. Это поможет и молодым парам скрепить свои отношения, преодолеть имеющийся барьер, который вызван неопытностью и скованностью.

Польза для здоровья

Разумеется, нельзя забывать и о пользе для здоровья. Не стоит полагать, что секс игрушки, купленные в интим магазине – это лишь нижнее белье, фаллоимитаторы, наручники и прочие вещи, ставшие неким стереотипом данной ниши. На самом деле ассортимент современного секс-шопа куда разнообразнее. Здесь можно приобрести средства контрацепции, лубриканты, массажные масла, препараты для усиления потенции – всё, что нужно, чтобы сделать секс комфортным и безопасным. А это в наши дни не менее важно, чем получение удовольствия от процесса.

Всё это приводит к выводу, что секс игрушки в современной интимной жизни человека занимают важное место. И об этом нельзя забывать.