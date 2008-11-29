Зачем и где лучше изучать английский язык

Зачем и где лучше изучать английский язык

По востребованности английский занимает среди всех современных иностранных языков первое место, много лет являясь основным языком международного общения. Сегодня он применяется всюду – в бизнесе, путешествиях, науке, обучении, в интернете, в киноиндустрии и так далее. Этот язык объединяет народы и позволяет получать новые знания и возможности из недоступных ранее источников. Для этого нет ничего проще, как выбрать курсы английского языка.

Где найти лучшие курсы английского языка?

Чтобы получить базовый уровень английского или любого другого языка, чтобы усовершенствовать свои знания или довести владение языком до наивысшего уровня Вы можете записаться на курсы английского языка в нашей лингвистической школе – EXTRALINGUA. Мы гарантируем Вам наивысшую степень освоения языка на теоретическом и практическом уровне, что позволит Вам:

Получить начальные знания языка

Подготовиться к сдаче экзаменов или ЗНО

Усовершенствовать свои знания перед поступлением в ВУЗ

Наработать навыки общения для получения новой работы

Пройти обучение для внедрения партнерского бизнеса

Обрести знания, достаточные для обучения и работы за границей

Освоить английский настолько, чтобы можно было сдать международный экзамен DELFI

Напрактиковаться для туристической или деловой поездки в англоязычные страны

Получить практические навыки за границей, что входит в лучшие курсы английского языка в Украине в EXTRALINGUA.

Что дадут курсы английского языка в Киеве

Если Вы ищете место для своих лингвистических экзерсисов, а также аргументы за и против изучения английского языка, можете прислушаться к тем причинам, по которым большинство слушателей наших курсов выбрали нашу школу EXTRALINGUA для овладения этим языком. Возможно, это позволит Вам прийти к окончательному решению. Итак, овладение английским в нашей школе дает возможность:

Повысить свою конкурентоспособность на бирже труда, ведь везде сегодня требуется владение иностранными языками, особенно английским. Тем более это важно, если Вы хотите устроиться в международную компанию или отечественную фирму, сотрудничающую с компаниями из других стран

Элементарно натренировать память. Ведь при большей загрузке памяти она намного лучше работает. А английский для этого – лучший инструмент

Смотреть фильмы без перевода через кабельное телевидение, транслирующее передачи и фильмы из многих зарубежных стран. Причем большинство из них – на английском

Слушать музыку и читать книги в оригинале. Это намного интереснее, прослушивать и понимать, о чем поет исполнитель, большинство из которых предпочитает английский, или читать и лучше понимать мысли автора

Общаться во время поездки с местными жителями англоязычных стран, что очень их располагает к такому гостю. Это также позволит попросту не потеряться в городе, найти самостоятельно интересующее место, лучше узнать страну и ее жителей.

В EXTRALINGUA Вы сможете заказать курсы английского языка, цена которых не превышает общерыночную, а качество предоставляемых услуг намного выше, чем в других школах в стране и в Киеве. Это позволит Вам не только сэкономить деньги, но и читать специальную литературы, доступную только на английском. Поэтому владение этим языком, пусть даже и частичное, значительно повысит возможности для получения необходимой информации.

Также владение английским расширяет Ваш круг общения. Ведь в интернете очень расширяются коммуникативные возможности, Вы можете общаться с людьми из любых стран, а знание английского языка поможет найти друзей, единомышленников, расширит круг Вашего общения, сделает жизнь намного ярче, насыщеннее и разнообразнее. Вы сможете найти тех, кто увлекается тем же хобби, а попутно – усовершенствовать свой английский. А кроме этого Вы сможете еще и неплохо зарабатывать, ведь знание английского позволит, как минимум, делать переводы специализированной литературы, лекций, писем, рефератов, статей, документов.