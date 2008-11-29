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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Зачем и где лучше изучать английский язык
Зачем и где лучше изучать английский язык
По востребованности английский занимает среди всех современных иностранных языков первое место, много лет являясь основным языком международного общения. Сегодня он применяется всюду – в бизнесе, путешествиях, науке, обучении, в интернете, в киноиндустрии и так далее. Этот язык объединяет народы и позволяет получать новые знания и возможности из недоступных ранее источников. Для этого нет ничего проще, как выбрать курсы английского языка.
Где найти лучшие курсы английского языка?
Чтобы получить базовый уровень английского или любого другого языка, чтобы усовершенствовать свои знания или довести владение языком до наивысшего уровня Вы можете записаться на курсы английского языка в нашей лингвистической школе – EXTRALINGUA. Мы гарантируем Вам наивысшую степень освоения языка на теоретическом и практическом уровне, что позволит Вам:
Что дадут курсы английского языка в Киеве
Если Вы ищете место для своих лингвистических экзерсисов, а также аргументы за и против изучения английского языка, можете прислушаться к тем причинам, по которым большинство слушателей наших курсов выбрали нашу школу EXTRALINGUA для овладения этим языком. Возможно, это позволит Вам прийти к окончательному решению. Итак, овладение английским в нашей школе дает возможность:
В EXTRALINGUA Вы сможете заказать курсы английского языка, цена которых не превышает общерыночную, а качество предоставляемых услуг намного выше, чем в других школах в стране и в Киеве. Это позволит Вам не только сэкономить деньги, но и читать специальную литературы, доступную только на английском. Поэтому владение этим языком, пусть даже и частичное, значительно повысит возможности для получения необходимой информации.
Также владение английским расширяет Ваш круг общения. Ведь в интернете очень расширяются коммуникативные возможности, Вы можете общаться с людьми из любых стран, а знание английского языка поможет найти друзей, единомышленников, расширит круг Вашего общения, сделает жизнь намного ярче, насыщеннее и разнообразнее. Вы сможете найти тех, кто увлекается тем же хобби, а попутно – усовершенствовать свой английский. А кроме этого Вы сможете еще и неплохо зарабатывать, ведь знание английского позволит, как минимум, делать переводы специализированной литературы, лекций, писем, рефератов, статей, документов.
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