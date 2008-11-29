Підвищуючи мінімалку, влада економить на субсидії

Влада розраховує, що завдяки підвищенню вдвічі мінімальної зарплати вдасться заощадити 5 млрд грн. з бюджету, які раніше планували витратити на субсидії. Про це пише газета "Сегодня" з посиланням на джерело в Кабміні.

Правда, розмір субсидії перерахують тільки після опалювального сезону.

Як зазначає видання, при розрахунку субсидії в соціальній службі розраховують обов'язковий платіж для сім'ї. Незалежно від того, скільки використовували ресурсів (в межах соціальної норми), платити доведеться фіксовану суму щомісяця. Дохід на одного члена сім'ї ділять на базовий коефіцієнт 2 і прожитковий мінімум, отриману суму множать на 15%.

Наприклад, загальний дохід сім'ї з чотирьох осіб - 8 тис. грн. по 2 тис. на кожного. Відповідно до зазначеної вище формулою можна розрахувати суму обов'язкового платежу: 2000/1399/2 * 15% = 10,72%.

При цьому 40% українців декларують мінімальну зарплату - 1450 грн. Після того як частина зарплати доведеться вивести з "тіні" і мінімальна зарплата буде 3200 грн., розмір субсидії значно зміниться для частини субсідіантів.