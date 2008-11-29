Україна відчуває інвестиційний голод

Забезпечити регіональний розвиток та економічне зростання України можливо за допомогою індустріальних парків. Таку думку висловив глава комітету Верховної Ради з питань промислової політики Віктор Галасюк, виступаючи на засіданні "круглого столу" в ВР.

"Потреба України в індустріальних парках насамперед викликана інвестиційним голодом в країні. Показник прямих інвестицій на душу населення в Україні в 5-6 разів нижче, ніж у європейських країн-сусідів, і в 12 - ніж у американських", - підкреслив він.

Це означає інвестиційну ізоляцію України, пояснив глава комітету ВР з промполітики. "У нас створено залізну завісу для інвестицій і зелений коридор для еміграції талантів з України - а повинно бути навпаки. Ситуацію можна виправити за допомогою такого інструменту як індустріальні парки", - заявив він.

Нещодавно прийняті в першому читанні законопроекти №№2554а-д і 2555-д про податкові і митні інвестиційні стимули для нових виробництв в Україні через механізм індустріальних парків передбачають мінімальний перелік преференцій, необхідних для забезпечення відродження вітчизняного виробництва, резюмував В.Галасюк.