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Профилактики и лечения проблем позвоночника и поясничного отдела
Остеохондроз позвоночника находится в списке самых распространенных болезней в Украине. И, несмотря на всю ее серьезность, большинство людей предпочитают вместо проверенных медицинских препаратов и приспособлений использовать народные средства и мази. Но не многим известно, что с помощью обычных корсетов можно улучшить состояние спины. Так, например, пояснично-крестцовые корсеты на medbrat.in.ua помогут остановить развитие остеохондроза и снять его симптомы.
Общие сведения
Причина частого возникновения остеохондроза позвоночного отдела у людей кроется в том, что именно позвоночник выносит максимальную нагрузку при беге, ходьбе или же других физических нагрузок.
При искривлении позвоночника происходит нарушение нормального питания межпозвоночных дисков, уменьшение их эластичности и высоты. Тогда силы фиброзного кольца становится недостаточным, чтобы выдержать нагрузку, поэтому он выпячивается и трескается.
Начаться болезнь может из-за:
1) Малоподвижного образа жизни;
Кроме того, не следует забывать о том, что в зоне риска находятся люди, имеющие неправильную осанку, избыточный вес. Причинами развития остеохондроза могут также послужить переохлаждения, стрессовые ситуации, сидячий образ жизни или наличие генетической предрасположенности.
Профилактика
Всем нам известно простое медицинское правило: «Лучшее лекарство – это профилактика». Гораздо легче преждевременно защититься от заболевания, чем потом тратить тучу времени и денежных средств для его излечения. Для этого нужно всего лишь руководствоваться следующими правилами:
1. Всегда держать спину ровно. Забывать об этом не стоит так же при работе за компьютером.
Лечение
Существуют несколько способов лечения остеохондроза. Самыми безвредными из них являются: лечебная физкультура, иглоукалывание и массаж.
Лечебная физкультура.
Она способна оказывать точечное воздействие на суставы и кости, при этом, не нанося вред окружающим тканям и органам.
Иглоукалывание.
Иглоукалывание проводится обученным врачом – иглорефлексотерапевтом. Он воздействует на специальные точки, расположенные на теле человека. С помощью этого воздействия осуществляется контроль над работой большинства органов, в том числе и позвоночного отдела.
Массаж.
Массаж осуществляется в лежачем положении, ведь именно в данном случае на позвоночник оказывается минимальная нагрузка. Массажист плавными и медленными движениями поглаживает, растирает, разминает напряженные мышцы позвоночника.
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