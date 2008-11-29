МЗС сподівається, що ООН захистить Україну від Путіна

Організація Об'єднаних Націй повинна діяти більш активно і конструктивно в питанні протидії російській агресії проти України. Про це йдеться в заяві МЗС з нагоди 71-ї річниці ООН.

"Україна протистоїть агресії з боку одного з постійних членів Ради безпеки ООН - Російської Федерації, яка, отримавши сумнівним способом місце в керівному органі ООН, протягом більш останніх 20 років підживлює дестабілізацію в світі", - заявляють в МЗС.

Разом з тим Україна бачить ООН як ключовий елемент сучасної світової архітектури безпеки. "Україна як член ООН усвідомлює необхідність спільної протидії новим викликам", - підкреслюють в МЗС.