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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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МЗС сподівається, що ООН захистить Україну від Путіна
Організація Об'єднаних Націй повинна діяти більш активно і конструктивно в питанні протидії російській агресії проти України. Про це йдеться в заяві МЗС з нагоди 71-ї річниці ООН.
"Україна протистоїть агресії з боку одного з постійних членів Ради безпеки ООН - Російської Федерації, яка, отримавши сумнівним способом місце в керівному органі ООН, протягом більш останніх 20 років підживлює дестабілізацію в світі", - заявляють в МЗС.
Разом з тим Україна бачить ООН як ключовий елемент сучасної світової архітектури безпеки. "Україна як член ООН усвідомлює необхідність спільної протидії новим викликам", - підкреслюють в МЗС.
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