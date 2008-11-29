Обзор iPhone 7 Plus

На текущий момент iPhone 7 Plus – это самый мощный и современный смартфон от компании Apple. Был анонсирован 7 сентября 2016 года и уже завоевал огромную популярность по всему миру. В этой небольшой статье будет рассказано об основных преимуществах флагмана и некоторых других моментах.

Комплектация

Упаковка и комплектация достаточно классические, но не без нововведений. Так как компания из Купертино отказалась от аудио-разъема Jack 3,5 мм, вместе с телефоном вы найдете новые наушники EarPods с Lightning-разъемом, а также переходник с лайтнинга на классический джек.

Кроме вышеуказанного, в коробке находится адаптер для зарядки с USB-выходом, а также кабель для него (USB-Lightning) и две наклейки с фирменным логотипом.

Внешний вид

Описанный аппарат не претерпел больших изменений со времен прошлой модели, если не обращать внимание на новый роскошный цвет Jet Black, который скорее похож на стеклянный 4S, чем на телефоны пятого и шестого поколения. Для тех, кто боится царапин на глянцевой поверхности, Apple заботливо выпустили версию с матовым черным цветом.

Защита от влаги и пыли

iPhone 7 Plus, как и младшая модель, обладает степенью защиты IP67, что делает его первым устройством от Apple, которое можно без последствий залить водой. Делать это, конечно же не рекомендуется, так как на случай затопления заводская гарантия не распространяется. Хотя буквально после выхода, некоторые блоггеры на YouTube проводили тесты, которые доказали, что стандарт защиты скорее преуменьшен. Телефоном нормально пользовались и после погружения на более длительное, чем 30 минут, время.

Новая кнопка «Домой»

Теперь это даже не совсем кнопка, а часть сенсорного экрана. Для того, чтобы сохранить тактильную отдачу, как на механическом элементе, Apple разработали устройство Taptic Engine, которое благодаря вибрации симулирует нажатие. Технология 3D Touch отслеживает именно нажатие, а не прикосновение.

Такое решение было принято из-за частых поломок механических кнопок. А после скандала с невозможностью замены сенсора Touch ID в неавторизированных сервисных центрах, Apple решили больше не наступать на эти грабли.

Камера

Вот мы и подошли к самому главному нововведению от купертиновцев, которое стало самой отличительной чертой именно старшей версии. Речь идет о двойной камере, которая стала главным преимуществом.

Основной функцией нового устройства стало искусственное размытие, так называемые эффект Боке. До этого он был доступен только владельцам дорогих зеркальных фотоаппаратов. Но, Apple впервые добавили функцию портретной съемки с размытием задника. Хоть это и происходит искусственным образом без использования оптики, эффект практически неотличим от профессионального фотоснимка.

И это далеко не все нововведения в смартфоне нового поколения. Более подробную информацию найдете на сайте Нотус, где вы сможете приобрести iPhone 7 Plus по цене производителя.