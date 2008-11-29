Тайны палантина

Сегодня для создания идеального и продуманного образа женщины активно прибегают к различным деталям: платкам, перчаткам, шляпам и прочим. Не обошли вниманием такую интересную часть облика, как палантин. Сегодня он пользуется популярностью у многих представительниц прекрасного пола. Причем некоторые носят его для сохранения тепла, а прочие чисто для декоративного эффекта.

Палантин – прямоугольная часть ткани, похожая на большой шарф. Он изготавливается из различных материалов, бывает множества расцветок и декорирован разными элементами (помпонами, кистями, вышивкой и прочими). Большой выбор моделей представлен в интернет магазине http://trade-city.ua/ в различных цветах и узорах.

Как появился палантин?

Аксессуар приходит к нам из французского двора. В начале 18 века парижские модницы стали накидывать себе на плечи украшенные изделия, чтобы согреваться. Эта традиция была перенята русскими женщинами.

Изначально эта деталь имела тепло сберегающие функции. Это были шкуры соболей и лисиц. Но постепенно мода обратила свое внимание и на этот предмет одежды, его стали украшать. Для этого использовались броши, различные текстильные вставки. После накидки и вовсе начали шить из полотна. Полету фантазии дизайнеров не было предела.

Палантины сегодня

В правилах современной моды этот большой шарф является прекрасным дополнение для любого гардероба и случая. Надо только правильно подобрать характеристики этого аксессуара. Его выполняют из различных материалов: хлопка, шелка, льна, шерсти и меха. Во-первых, стоит разобраться для какого сезона Вы выбираете накидку. Для холодного времени года предпочтительны теплые ткани, для лета – легкие, невесомые.

Изделие можно сочетать практически с любым гардеробом. Рассмотрим три основных ситуации, когда оно непременно будет "изюминкой" облика:

Для рабочего гардероба. Этот большой шарф впишется в любой деловой гардероб. Стоит выбирать неяркие тона. Он хорошо сочетается с деловыми брюками, рубашкой или водолазкой. Плавные его линии придают образу женственности, хорошо скрывают погрешности фигуры.

Для головного убора. Когда необходимо сохранить прическу в холодное время года, при выходе на улицу накиньте на голову эту деталь облика. Он нежно обрамляет Ваше лицо и оставит непослушную укладку целой и невредимой.

В вечернем образе. Для такого случая выбирайте накидку из легкого полотна. Можно поэкспериментировать со способами ее ношения. Открыть одно плечо или оба, заколоть игриво брошью. Только обязательно подберите правильно цвет и фактуру материала изделия к платью.

Вместо кофты или кардигана. В переменчивую погоду, такую, когда наша бабушка в детстве советовала всегда взять кофту, Вас спасет именно эта деталь. Выполненный из теплой ткани, большой шарф отлично согреет Вас, придаст мягкости и женственности.

Палантины открывают перед любительницами экспериментов над внешностью огромные возможности. Существуют сотни способов их ношения, каждая может выбрать его по своему вкусу и ситуации. С ним Ваши старые вещи будут создавать новый имидж и стиль.

Изделие будет прекрасным подарком близкой вам женщине любого возраста. Правильно подобранный по цвету, фактуре ткани, может стать ее любимой вещью. Обратите внимание на это милую вещицу, особенно в преддверии грядущих праздников.