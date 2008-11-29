В Україні зростає заборгованість із зарплати

В Україні протягом вересня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4% і на 1 жовтня 2016 року склала 1,979 млрд грн. Про це свідчать дані Держстату.

Зокрема, на початок жовтня основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість - 73,1%, транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність - 9,5%. При цьому більше половини боргу зафіксовано в Луганській області - 25,1%, Донецькій області - 18,5% і Харківській області - 10,1%.

У той же час у вересні поточного року заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася на 5,7%, або на 70,7 млн. грн. і станом на перше жовтня склала 1,308 млрд. грн.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні в 2017 році склав 3200 грн.