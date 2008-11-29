Противники Асада пішли на прорив блокади Алеппо

В Алеппо повстанські сили, які борються проти режиму президента Башара Асада, почали операцію по прориву блокади міста. Про це в своєму Twitter повідомив журналіст німецької газети Bild Джуліан Ріпці, передає інформаційне агентство УНІАН.

"Час" Ч "для Алеппо. "... Почався бій за прорив блокади. Це мати всіх битв, яка визначить долю міста", - написав він.

Журналіст припускає, що цивільне населення загине в результаті битви.

"Так, цивільні загинуть в тотальному повстанському штурмі. Але світ не залишив повстанцям ніякої іншого варіанту, ігноруючи 275.000 цивільних, які перебувають в облозі ", - додав Ріпці.

Алеппо - останнє велике місто, підконтрольний противникам режиму Асада. Облога міста триває вже досить тривалий проміжок часу. Незважаючи на присутність цивільного населення в місті, сили Асада за підтримки авіації ВКС Російської Федерації намагаються відбити місто у повстанців, здійснюючи регулярні бомбардування з застосуванням касетних боєприпасів і протибункерних снарядів, в тому числі і по соціальним об'єктам.