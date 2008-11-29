Україна і Туреччина активізують переговори щодо ЗВТ

Президент України Петро Порошенко домовився з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом про активізацію переговорів щодо введення зони вільної торгівлі. Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Під час телефонної розмови П.Порошенко поінформував Р.-Т.Ердогана про збільшення з 60 до 90 днів терміну безвізового перебування протягом 180-денного періоду для турецьких громадян на території України.

Аналогічне рішення по українським громадянам уряд Туреччини прийняв раніше. П.Порошенко назвав це важливим кроком у розвитку зв'язків між країнами.

У повідомленні наголошується, що Р.-Т.Ердоган в черговий раз підкреслив невизнання Туреччиною результатів виборів Державної думи Росії в окупованому Криму.

"Сторони домовилися активізувати переговори про зону вільної торгівлі та обговорили порядок подальших контактів на вищому рівні", - резюмується в повідомленні.

Як відомо, Україна зацікавлена в спільному виробництві з Туреччиною боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, танків і ракет.