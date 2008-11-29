Бізнес на подобовій оренді житла – чи варто цим займатись в Україні?

Якщо раніше найпопулярнішим варіантом вирішення житлового питання в іншому місті було проживання в готелі, то сьогодні майже скрізь можна орендувати зручну квартиру за доступною ціною. Крім того, в Києві, Харкові та інших містах можна зняти житло у приватному секторі подобово і навіть погодинно. Подивіться самі, на сайті за посиланням є чимало цікавих пропозицій. Чи означає це, що подобова оренда в Україні користується значним попитом?

Усе залежить від міста

Популярність подобової оренди значною мірою залежить від міста і навіть району, в якому знаходиться квартира. Якщо мова йде про Київ, Харків, Дніпропетровськ та інші великі міста України, можна очікувати на стабільний попит з боку громадян. Це пояснюється великою кількістю людей, що приїздять сюди у справах на декілька днів і обирають не готелі, а більш домашні та комфортні умови.

Подобова оренда житла користується попитом також у популярних туристичних центрах, зокрема у Львові чи Одесі. Цікаві визначні місця, а також різноманітні культурні заходи, які тут проводяться, привертають увагу і забезпечують постійний потік туристів.

Навіщо потрібна подобова оренда

Причин для того, щоб зняти квартиру подобово, може бути чимало. Найчастіше таке житло є актуальним для туристів, що приїжджають у місто на декілька днів. Орендована квартира дозволяє їм непогано економити на проживанні і харчуванні, адже готувати можна на власній кухні.

Не менш популярна подобова оренда серед тих, хто відвідує інше місто по роботі. Якщо мова йде про семінар, конференцію чи тематичну виставку, зручніше жити ближче до місця проведення заходу, а готелі не завжди можна знайти у потрібному районі.

Різноманітні святкування – ще одна причина орендувати квартиру або будинок подобово. Дні народження, корпоративи, Новий рік та будь-які інші важливі події все частіше святкують не в ресторані, а в більш домашніх умовах. І якщо власне житло для цього непридатне, орендована квартира – ідеальний варіант.

Робимо висновки

Очевидно, що подобова оренда житла в Україні є досить прибутковим бізнесом. Головне правильно обрати населений пункт, зробити квартиру зручною і комфортною, попіклуватись про рекламу і бути готовим до того, що дохід може бути нестабільним. Не варто очікувати, що ваша квартира буде зайнята кожного дня, однак якщо ви будете уважними до своїх клієнтів і піклуватиметесь про кожну дрібницю – успіх не змусить на себе чекати!