У Польщі хочуть легалізувати онлайн-слоти

Влада Польщі планує включити онлайнові слоти - емулятори класичних ігрових автоматів казино - в перелік гральних послуг, що підлягають легалізації.

В даний час в Польщі працюють над оновленням законодавства про азартні ігри. Зокрема, крім пропозицій про включення в закон актуальних на сьогодні послуг, мова йде про введення податкових пільг для тих гральних компаній, які отримали національну ліцензію, а не обслуговують польських гравців з-за кордону, відраховуючи гроші в казну іншої держави за місцем реєстрації.

Крім легалізації інтернет-слотів, в які прямо зараз можна зіграти в онлайн казино вулкан http://vulkan-for-play.com/zerkala-vulkan, польський уряд в особі міністерства фінансів планує дозволити використання на території країни і офлайнових ігрових автоматів, однак при деяких обмеженнях.

Не виключається, що дозволять в Польщі і онлайновий покер. За словами польських чиновників, передбачається, що можна буде отримувати ліцензію і на відкриття офлайнового покерного клубу, при цьому не тільки в межах нині працюючих гральних закладів, а й новостворених.

Тим часом, крім лібералізації умов для роботи ліцензованих операторів гральних послуг, польські чиновники не забули і про «закручування гайок» щодо зарубіжних гральних компаній, що працюють з місцевими клієнтами. Зокрема, мова йде про традиційне для таких випадків блокування - сайтів і платіжних інструментів. Не виключається, що будуть застосовуватися і більш жорсткі заходи, передбачені міжнародним законодавством.

Що стосується податкового навантаження на гральні компанії, то в даний час в Польщі бізнесменам доводиться платити дванадцять відсотків з обороту, в той час як є пропозиція ввести 20-відсотковий податок від валового прибутку.

Передбачається, що оновлене законодавство набуде чинності з 1 січня 2017 року. Обговорення законопроекту продовжиться.