В Україні зростає захворюваність на грип

Захворюваність на грип та ГРВІ в епідеміологічному сезоні 2016-2017 років майже на 20% перевищує показники попереднього періоду на ту ж дату, за даними Українського центру контролю і моніторингу захворювань.

Так, в нинішньому епідсезоні грипу та ГРВІ в Україні вже зареєстровано 472 054 хворих. З 3 по 23 жовтня за оперативними даними територіальних органів охорони здоров'я перехворіли 1,1% населення.

Діти і підлітки у віці до 17 років складають 70,1% від загальної кількості хворих. За минулий звітний тиждень темп приросту захворюваності зростає як серед дорослих, так і серед дітей, проте ні в одному з регіонів показники поки не перевищують епідемічні пороги.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській області - 699,5 на 100 тис. Населення, найнижчий - у Тернопільській - 220,6.

Всього по Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами "грип" і "гостра респіраторна вірусна инфекци" я 13 873 людини, або 2,9% від усіх захворілих, з них 80,3% - діти та підлітки у віці до 17 років .

За звітний період в Україні летальних випадків в результаті грипу не зареєстровано. З початку епідемічного сезону за оперативними даними вакцинація проти грипу не проводилася.