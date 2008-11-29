Отдых в Карпатах: интересно, полезно и красиво

С каждым годом отдых в Карпатах становится все популярнее и разнообразнее. Многие туристы отдают предпочтение активному отдыху в горах в зимний период. Чтоб посмотреть, какие условия проживания и виды зимнего отдыха в Карпатах ждут на вас, пройдите по ссылке http://ozerovita.com/.

Особенно для души экстремалам катание на лыжах и сноубордах. Сегодня обустроено много горнолыжных трасс, где есть все необходимое снаряжение, а также возможна помощь инструктора для новичков. Если вы уверенно стоите на лыжах, можете поучаствовать в соревнованиях, которые регулярно проходят на горнолыжных трассах.

Если вы предпочитаете спокойные виды отдыха, можете заняться зимней рыбалкой, гулять по зимнему лесу, участвовать в пеших прогулках по знаменательным местам Карпат, посмотреть зверушек в мини-зоопарках или встретить в лесу белку, зайца, лисицу, косулю. Такие прогулки очень полезны для здоровья. Вы не только зарядитесь позитивом, но и подышите чистым горным воздухом, насыщенным хвойным экстрактом, который очень помогает при бронхиальных заболеваниях.

Отдыхать в Карпатах можно всей семьей, для каждого здесь найдется интересное занятие. Так как детки очень любят кататься на лыжах, санках, для них это отличный шанс весело провести время. Для современных детей такой вид отдыха будет достаточно полезным, ведь они много времени проводят за компьютером и малоподвижны.

Проживание в Карпатах: условия и стоимость

В Карпатах есть много туристических баз, отелей, комплексов санаторного типа, где созданы все условия для полноценного пребывания на время отдыха. Вы можете заказать домик для семьи, приехать с друзьями, второй половинкой и снять дом или комнату в частном секторе.

Особое внимание нужно уделить национальной кухне. Здесь готовят самые вкусные белые грибочки в сметане, мамалыгу с брынзой, гуслянку, бануш и прочие гуцульские блюда. В любом туристическом комплексе вам предложат лучшие блюда по рецептам местно приготовления.

В обычные дни цены на проживание в отелях Карпат достаточно приемлемы для средне бюджетного туриста. Но если вы заказываете номер на праздничные дни, будьте готовы к тому, что стоимость проживания будет выше.

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Есть варианты и для бюджетных туристов – снимать комнаты в частном секторе. Но в таком случае вам нужно самостоятельно продумать программу отдыха на время отпуска.