У Чорногорії готувався державний переворот

У відносинах Москви і Белграда вибухнув безпрецедентний в пострадянській історії скандал. З посиланням на джерела в сербських урядових колах белградські ЗМІ повідомили, що кілька громадян РФ було депортовано з Сербії "за участь в підготовці терористичних акцій в Чорногорії", передає агентство УНІАН з посиланням на Комерсант.

Джерела, близькі до уряду Сербії, запевняють, що Белград не зацікавлений в такому скандалі, але і не хоче бути запідозреним в причетності до злочинних акцій в сусідній країні. У понеділок увечері сербський прем'єр Олександр Вучич - відразу після засідання Бюро по координації служб безпеки Сербії - оприлюднив деталі плану захоплення держустанов Чорногорії після парламентських виборів 16 жовтня "за сприяння іноземного фактора".

Вучич підтвердив інформацію чорногорського спецпрокурора Мілівое Катніча про арешт групи громадян Сербії, яка готувала захоплення Скупщини Чорногорії і стрілянину по учасниках мітингу опозиції з метою спровокувати хаос і штурм парламенту. Прем'єр також оголосив, що сербські правоохоронні органи виявили "ще кількох небезпечних груп", залучених в реалізацію цього плану, за якими стоять "дуже серйозні люди".

"Заарештовані нами особи діяли в координації з іноземцями", - повідомив Вучич. І додав: "Існують незаперечні докази, що певні особи стежили буквально за кожним кроком прем'єра Чорногорії (Міло Джукановича - Ред.) І інформували про це інших людей, які повинні були діяти відповідно до їх інструкціями. Ми знайшли у них € 125 тис., спеціальну уніформу, інші речі. За прем'єром Чорногорії стежили за допомогою найсучаснішого обладнання".

Про згаданому Олександром Вучич "сучасному обладнанні" стало відомо місцевим ЗМІ.

З посиланням на сербських слідчих вони повідомили: групи зловмисників підтримували зв'язок за допомогою телефонів з шифратора, мали в своєму розпорядженні високоякісні супутникові знімки низки держоб'єктів в Подгориці, маршрути пересування чорногорського прем'єра, а виявлена ​​у них уніформа, в яку вони повинні були переодягнутися при захопленні парламенту , схожа на ту, що використовує чорногорський спецназ Як повідомило з посиланням на близькі до уряду джерела бєлградське видання Danas, кілька громадян РФ було депортовано з Сербії "за участь в підготовці терористичних акцій в Чорногорії".

Новина миттєво розійшлася по провідним балканським ЗМІ. Відзначається, що вчора відбулася зустріч Миколи Патрушева, секретаря Радбезу РФ, з прем'єром Вучич з'явилося лише коротке повідомлення, головна фраза якого звучить так: "Констатовано, що служби безпеки Росії і Сербії успішно співпрацюють".

Белградський співрозмовник "Комерсант", знайомий з проблематикою відбулися в сербській столиці переговорів, стверджує, що завданням секретаря Радбезу РФ було "розрулити ситуацію, що склалася і не допустити скандалу в російсько-сербських відносинах". Судячи з повідомлення після зустрічі Вучич і Патрушева, емісарові Москви це, схоже, вдалося. Тим більше що, як запевняють близькі до уряду Сербії джерела "Комерсант", Белград також не зацікавлений в такому скандалі.

Головний мотив оприлюднення інформації сербських спецслужб про спробу путчу в Чорногорії Вучич пояснив так: "Глибоко помилялися ті, хто вважав, що Сербія якимось чином буде брати участь в цьому злочині".