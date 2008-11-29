Декларування майна може привести до несподіваних результатів

Кампанія по декларуванню майна чиновників і політиків може обернутися переслідуванням неугодних. Про це пише видання "Країна".

В теорії за кожну копійку, зазначену в декларації, чиновник або депутат повинен буде відзвітувати за першим же запитом правоохоронних органів: яке походження цієї суми, сплачені з неї податки, звідки гроші на покупку зазначеного в декларації майна, сплачені з цих грошей податки і т.д. І якщо декларант вказав дохід, а також придбане майно, на суми, які не «б'ються" з його податковою декларацією, то це буде не легалізація, а навпаки - явка з повинною.

Однак на практиці ж система антикорупційних правоохоронних органів, покликана перевіряти декларації чиновників, не зможе вивчити всі сотні тисяч поданих декларацій.

За ідеєю, цим має займатися Національне агентство щодо запобігання корупції (НАПКА). Але його штат до кінця ще не сформований. Видання звертає увагу на те, що НАБУ днями зробило цікаву заяву, пояснивши, в яких випадках займеться порушенням кримінальних справ за даними, вказаними в деклараціях. Зокрема, розслідувати справу будуть після звернення НАПКА; у відповідь на публікації в ЗМІ щодо висвітлення фактів про незаконне збагачення декларантів або надання ними завідомо недостовірних даних, а також в разі виявлення відомостей, які можуть свідчити про незаконне збагачення або внесення завідомо недостовірних даних фігурантами виробництв, розслідуваних детективами НАБУ.

Тобто спочатку правоохоронні органи дають зрозуміти, що караючий меч буде наздоганяти чиновників вибірково. А це - прямий шлях до вибіркового правосуддя і відома політичних рахунків. Тим більше що керівництво ключового органу в системі контролю за деклараціями - НАПКА, дуже близька до однієї з політичних сил. А саме - до "Народного фронту", відзначає видання.

Екс-заступник міністра юстиції Юрій Іващенко вважає, що ніяких претензій у перевіряючих органів не буде тільки "до своїх". А ось опоненти влади відразу потраплять під приціл.

"Вони просто будуть в ручному режимі перевіряти, звідки ці активи і готівку взялися, - сказав Ю.Іващенко. - Якщо немає джерел, щоб за умовні 10 років з'явилися ці гроші на храми і квитки в космос, тоді і постане питання про кримінальну відповідальність. цим декларуванням сьогодні визначається важіль тиску. Об'єктом може бути будь-яка неугодна людина".

Керуючий партнер адвокатського об'єднання "Лекс енд баклер", адвокат Олег Бабич сказав, що правоохоронці вже сьогодні в приватних розмовах визнають, що готують "полювання на відьом": "За нашою інформацією, з причини відсутності реального і дієвого механізму з перевірки декларацій, який допоміг б встановити істину, вже зараз готуються кримінальні справи проти ряду політиків, до яких є претензії у влади. Привід і зачіпку знайдуть будь-яку. А злодійкуватих чиновників, які отримують мільйонні відкати, отримають індульгенцію від влади і знову уникнуть кримінальної відповідальності ".