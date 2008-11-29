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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Держстат зафіксував зростання реальної зарплати
Реальна заробітна плата в Україні у вересні 2016 року порівняно з серпнем збільшилася на 1,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.
У порівнянні з аналогічним місяцем минулого року реальна зарплата у вересні зросла на 15,6%.
"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2016 року склала 5358 грн., що в 3,7 рази вище рівня мінімальної заробітної плати", - йдеться в повідомленні.
У порівнянні з серпнем розмір номінальної заробітної плати збільшився на 3%, а за останні 12 місяців - на 23,4%.
Як відомо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани уряду підвищити мінімальну зарплату в 2017 році до 3200 грн.
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