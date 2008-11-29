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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Китай викрав секретні плани Пентагону
Розвідка Піднебесної викрала засекречені плани міністерства оборони США, які нібито стосуються можливого військового конфлікту з Пекіном. Про це пише видання Washington Free Beacon, посилаючись на доповідь комісії Конгресу США.
У доповіді зазначається, що співробітники китайської розвідки впроваджувалися в структури безпеки США, включаючи ФБР.
Як повідомили представники Пентагону, найсерйозніший випадок витоку - крадіжка контрактним співробітником USPACOM (командування збройними силами Сполучених Штатів, відповідальними за Індо-Азіатсько-Тихоокеанський регіон) Бенджаміном Пірсом Бішопом секретних даних і їх передача громадянці КНР, з якою у нього були стосунки.
Зокрема, Бішоп передав військові плани про розгортання ядерної зброї, а також доповідь по стратегії американо-китайських відносин.
У доповіді підкреслюється, що випадки вербування американських співробітників владою КНР і передача секретних документів фіксувалися неодноразово.
Остаточна доповідь буде оприлюднений 16 листопада.
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