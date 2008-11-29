Китай викрав секретні плани Пентагону

Розвідка Піднебесної викрала засекречені плани міністерства оборони США, які нібито стосуються можливого військового конфлікту з Пекіном. Про це пише видання Washington Free Beacon, посилаючись на доповідь комісії Конгресу США.

У доповіді зазначається, що співробітники китайської розвідки впроваджувалися в структури безпеки США, включаючи ФБР.

Як повідомили представники Пентагону, найсерйозніший випадок витоку - крадіжка контрактним співробітником USPACOM (командування збройними силами Сполучених Штатів, відповідальними за Індо-Азіатсько-Тихоокеанський регіон) Бенджаміном Пірсом Бішопом секретних даних і їх передача громадянці КНР, з якою у нього були стосунки.

Зокрема, Бішоп передав військові плани про розгортання ядерної зброї, а також доповідь по стратегії американо-китайських відносин.

У доповіді підкреслюється, що випадки вербування американських співробітників владою КНР і передача секретних документів фіксувалися неодноразово.

Остаточна доповідь буде оприлюднений 16 листопада.