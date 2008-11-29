У бюджеті України з'явилася дірка в 32 млрд. грн.

Дефіцит зведеного бюджету України за січень-вересень склав 31,692 млрд грн. проти профіциту 32,509 млрд грн. за той же період 2015 року, за даними Національного банку України.

Доходи зведеного бюджету за звітний період без урахування міжбюджетних трансфертів склали 525,252 млрд грн., витрати - 556,676 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету України в січні-вересні склав 63,401 млрд грн. в порівнянні з профіцитом 8,794 млрд грн. за аналогічний період минулого року.

Доходи держбюджету за 9 місяців склали 407,546 млрд грн., витрати - 470,759 млрд грн. Нагадаємо, дефіцит зведеного бюджету України за січень-серпень становив 11,288 млрд грн., дефіцит держбюджету - 42,936 млрд грн.

Таким чином, тільки за один місяць дефіцит держбюджету зріс в 1,5 рази, зведеного бюджету, що включає показники місцевих бюджетів - в 3 рази.