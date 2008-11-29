Нацбанк знизив облікову ставку до 14%

Національний банк України знизив облікову ставку на 1 процентний пункт, до 14% з 28 жовтня. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 14% річних ", - йдеться в повідомленні НБУ.

За інформацією регулятора, рішення про пом'якшення монетарної політики стало можливим завдяки подальшому ослабленню інфляційного тиску під впливом фундаментальних факторів. "Подальше пом'якшення монетарної політики обумовлено зниженням ризиків для цінової стабільності і узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції в 2017-2018 роках", - відзначає Нацбанк.

Нагадаємо, Національний банк з 16 вересня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - До 15% річних, прийнявши рішення знизити облікову ставку п'ятий місяць поспіль.