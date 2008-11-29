Как выбрать угловую болгарку

Одним из весьма популярных ручных электроинструментов является угловая шлифовальная машина, в народе получившая наименование – «болгарка». Этот инструмент предназначен для чистки, шлифования и разрезания металла, пластика, бетона, эбонита, камня и других твердых материалов. УШМ (угловая шлифмашинка) западное название – «flex», представляет собой корпус с размещенным в нем электрическим двигателем. Через зубчатую передачу и вращающийся шпиндель к двигателю крепятся нужные насадки.

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Выбираем шлифмашинку

При выборе «болгарки» стоит обратить внимание на следующие параметры и технические характеристики:

Электрическая мощность шлифовальной машины (колеблется от 0,5 КВт до 2,7 КВт). Мощность выбираем в зависимости от тяжести и длительности планируемых работ.

Максимальный диаметр диска (колеблется от 115 до 230 мм). Диск выбирается по толщине материала, который нужно разрезать. Более мощная модель болгарки может работать с диском большего диаметра.

Модели с меньшими дисками оборудованы одной ручкой, а с большим диском – двумя ручками. Наиболее популярны «болгарки» с диаметром рабочего диска 125 мм.

Скорость оборотов шпинделя, от которого зависит скорость вращения насадки (бывает от 2800 до 11000 оборотов в минуту). В большинстве инструментов есть регулировка частоты вращения.

Наличие механизма плавного пуска, что позволяет избежать пиковых нагрузок на электросеть.

Эргономичность УШМ (удобство ручки, приемлемый вес, смягчение вибрации).

Безопасность при использовании, защитный кожух от пыли, искр и мелких частиц).

При работе с угловой шлифовальной машиной рекомендуется соблюдать технику безопасности, пользоваться перчатками и защитными очками.

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