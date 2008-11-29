Як Середня Азія перетворилася в пустелю

Значну роль у перетворенні колись багатої рослинністю Середньої Азії в пустелю зіграло підняття на півночі регіону таких гірських ланцюгів, як Алтай і Тянь-Шань, що почалося 32 млн років тому. До такого висновку прийшла група вчених під керівництвом докторанта Джеремі Кейвс (Jeremy Caves) зі Стенфордського університету (США).

Кейвс разом зі своїми колегами використовували нову методику аналізу проб древніх шарів ґрунту з різних районів Середньої Азії. Всього було взято 171 проба; крім того, автори вивчили понад 2,2 тис. зібраних раніше зразків. Грунт аналізувалася на вміст у ній різних ізотопів вуглецю - ці показники дозволяють оцінити кількість опадів, що випадали в місцевості в певний період. Це, в свою чергу, корелюється з кількістю рослинності.

Результати виявилися надзвичайно цікавими. «Хоча Середня Азія, мабуть, ніколи не була особливо квітучим регіоном, вона була явно зеленішою 23 млн років тому, і, ймовірно, ще зеленішою в більш віддаленому минулому», - коротко змалював отриману картину вчений.

Мабуть, сильний поштовх опустелювання дало підняття на півночі регіону нових гірських ланцюгів, таких, як Алтай і Тянь-Шань - воно почалося якраз незабаром після зазначеної дати. Ці гори перегородили доступ в Середню Азію вологих повітряних мас з півночі і північного заходу, що і перетворило регіон в пустелю.

До цих пір вважалося, що основну роль в опустелюванні Середньої Азії зіграло підняття Тибетського нагір'я і Гімалаїв, яке відбулося близько 50 млн років тому.

Ізотопний аналіз - потужний науковий метод, який застосовується сьогодні не лише в геології. За допомогою нього вчені, наприклад, довели, що Земля складається з двох планет, які зіткнулися і дізналися, що їли древні будівельники Стоунхенджа.