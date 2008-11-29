Голосуючи за бюджет 2017, депутати підняли і свої зарплати

Депутати Ради проголосували за підвищення власних зарплат, в результаті вже з початку 2017 року спікер Верховної Ради може розраховувати як мінімум на 48 тис грн зарплати.

Нагадаємо, що депутати пропонують переглянути рівень свого фінансового забезпечення в постанові "Про висновки і пропозиції до проекту бюджету на 2017 рік". За цей документ в першому читанні і в цілому проголосувало 230 депутатів.

У документі зазначено, що зарплата віце-спікерів може скласти 44,8 тис. гривень, голів комітетів - 43,2 тис. гривень. Посадовий оклад заступників голів комітетів, а також заступників керівників фракцій запропоновано підвищити до рівня 41,6 тис. гривень, голови підкомітету і членів комітетів - 40 тис. гривень.

В даний час середня зарплата депутата становить 17,5 тис. гривень. В той час з 1 січня 2017 року розмір мінімальної зарплати, запропонований Кабміном у проекті бюджету-2017 складе 1600 гривень.