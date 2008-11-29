Чим ризикують люди, які вирушають на Марс

Вчені з США в дослідах на мишах показали, що космічні промені, які впливають на астронавтів під час космічної подорожі, можуть привести до важкого розумового розладу, який не пройде і після повернення на Землю.

Про небезпеки тривалого пілотованого міжпланетного польоту багато говорилося в останні роки, і головна перешкода являє собою космічне випромінювання, захист від якого поки не розроблений. Якщо космонавти на МКС захищені від ураження космічним випромінюванням магнітним полем Землі, то за межами нашої орбіти цей захист зникає. У нинішніх умовах під час польоту до Марса астронавти отримають смертельну дозу опромінення.

Нове дослідження показало, що після півроку в далекому космосі астронавти можуть відчувати важке запалення мозку і пошкодження нейронів. «Вплив частинок космічних променів може призвести до ряду ускладнень центральної нервової системи, які проявляться під час тривалого польоту і будуть діяти довго після закінчення польоту. Це зниження продуктивності, втрата пам'яті, порушення, депресія і порушення в прийнятті рішень», - каже один з авторів роботи Чарльз Лімолі (Charles Limoli), радіолог з Університету Каліфорнії (США). За його словами, багато з цих порушень можуть тривати і прогресувати все життя.

Лімолі з колегами імітували умови космічного польоту на мишах, на які впливали низькою дозою випромінювання в лабораторії космічної радіації NASA. Потім тваринам дали виконати кілька поведінкових завдань через 12 і 24 тижні після опромінення.

Вчені виявили, що миші погано працювали над завданнями, розробленими, щоб випробувати навчання і пам'ять у людей, і навіть показали зміну «страху вимирання», тобто умовну відповідь на страх, викликаний негативними асоціаціями мозку або пам'яті, знизився.

Вчені припустили, що зменшення страху вимирання призвело до зростання збудження мишей. «Нездатність управляти реакціями на деякі неприємні стимули може викликати більший стрес, порушення і інші несприятливі відповіді в несподіваних ситуаціях», - вважають автори роботи.

В експерименті миші повільніше виявляли реакцію, були забудькуваті, іноді розгублені - це симптоми прогресивної хронічної деменції. Мозок мишей просканували через півроку після опромінення і виявили значну ступінь запалення мозку і пошкодження нейронів.

Вчені пояснили, що нейронні зв'язки у мишей в мозку були ослаблені через зменшення дендритів і шипиків на нейронах, які руйнують передачу сигналів серед клітин мозку. Це фізичне пошкодження зв'язали з ростом розумової відсталості, зафіксованої у мишей після опромінення.

Ще більш турбує те, що ці ознаки проявляться лише через півроку, що небезпечно для планів колонізації Марса. Хоча результати отримані на мишах, але де гарантії, що те ж саме не станеться з людьми?

Якщо вченим вдасться винайти захист астронавтів і колонізаторів від жорсткого космічного випромінювання, це буде величезним досягненням.