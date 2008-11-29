Саудівці створюють найбільший в світі технологічний інвестфонд

Саудівська Аравія, яка шукає способи знизити залежність економіки від експорту нафти, планує створити міжнародний технологічний інвестфонд з японською групою SoftBank, розмір якого може досягти 100 млрд дол., про це повідомили саудівські ЗМІ.

Цей план - лише частина радикальних бізнес-ініціатив, запущених Ер-Ріяд в цьому році у відповідь на погіршення економічної ситуації через різке падіння цін на нафту: країна готова витрачати свої величезні фінансові резерви на переорієнтацію економіки.

SoftBank вкладе в фонд 25 млрд дол. протягом п'яти років, сказав в ефірі держТБ віце-кронпринц Мохаммед бін Салман, який очолює економічні реформи в країні.

Найбільший саудівський фонд національного добробуту - Громадський інвестиційний фонд - може вкласти до 45 млрд дол. за цей же час, повідомило держагентство SPA з посиланням на меморандум про взаєморозуміння з SoftBank.

SPA також повідомило, що переговори про участь ведуть ряд великих інвесторів, що може в результаті призвести до розміру фонду в 100 млрд дол., що зробить його найбільшим в світі фондом, сфокусованим виключно на технологіях.