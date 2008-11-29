Імунотерапія раку може бути ефективніше хіміотерапії

На Європейському онкологічному конгресі представлені результати досліджень, які говорять про високу ефективність імунотерапії ніволумабом в порівнянні з традиційною терапією. Препарат показав свою ефективність, як мінімум, в лікуванні пухлин голови та шиї і раку нирок. Про це повідомляє BBC News.

У першому дослідженні, результати якого опубліковані в New England Journal of Medicine, взяли участь понад 350 осіб, хворих на рак голови або шиї на пізній стадії. Через рік після початку дослідження все ще живі були 17% з тих, хто приймав хіміотерапію, і 36% пацієнтів, що приймали ніволумаб. Крім того, відзначається рідкість побічних ефектів при імунотерапії.

У другому дослідженні ніволумаб застосовувався з ще одним препаратом тої ж дії - іпілімумабом в лікуванні раку нирки. Попередні дані, отримані в дослідженні 94 хворих, показали, що така терапія привела до значного зменшення розмірів пухлини у 40% хворих. Також з цих пацієнтів, кожен десятий не мав жодних ознак пухлини після лікування, в порівнянні з 5% пацієнтів, які показують зменшення пухлини після стандартної терапії.

Імунотерапія заснована на активації власних ресурсів імунної системи організму в боротьбі з раковими клітинами. Зокрема, ніволумаб і іпілімумаб блокують хімічні сигнали ракових клітин, які вони використовують, щоб «переконати» імунну систему в тому, що вони здорові.